De Livia Lixandru,

Radu Vâlcan a postat prima imagine din aeroport, iar Adela Popescu a făcut mai multe Instastory-uri, în care le-a arătat fanilor camera de hotel și a menționat că vacanța ar fi un cadou pentru Radu Vâlcan, care şi-a sărbătorit ziua de naştere pe 8 februarie.

De altfel, cei doi soți plănuiau să plece încă la începutul lunii la Roma, însă au amânat călătoria din pricina coronavirusului care a făcut ravagii în China și care s-a răspândit destul de repede și în alte țări din lume, inclusiv în Europa, scrie spynews.ro.

„Bună dimineaţa. Am ajuns în Dubai. Am ajuns azi noapte, dar era atât de târziu încât nu am mai apucat să vă spun cum a fost, cât de greu mi-a fost să mă desprind de copii, dar bine că am făcut-o, o să vorbesc eu și despre asta, dar altă dată.

Ştiţi că nu-mi place să zbor, simt un disconfort puternic când vine vorba despre asta, iar soţul meu iubit şi drag m-a adus aici, într-un loc de unde pleacă un avion de mici dimensiuni ca să vedem tot Dubaiul.

Căci asta îmi trebuia mie să văd tot Dubaiul din avion. Căci vreau s–l văd, dar nu din avion. Acum ce să fac, să-i refuz cadoul? Nu se face aşa”, a spus Adela Popescu pe Instagram.