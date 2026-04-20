Radu Ciucă va fi responsabil de muzică și de starea de bine, Oase va aduce cele mai neașteptate teste pentru invitați, iar Scamă și Blană vor pune toate întrebările pe care cei de acasă ar vrea să le adreseze! Totul în două ore de divertisment autentic.

În ceea ce privește primul invitat al sezonului, Scamă și Blană vor avea o serie de pretenții foarte clare: „Dacă tot e prima ediție, dacă o ardem important, sper că avem un invitat important. Nu neapărată să ne impresioneze, dar măcar să învățăm”.

Iar așteptarea lor va fi îndeplinită, atunci când Denise Rifai îl va prezenta pe Raed Arafat, cel care deschide seria celor care vor avea parte de două ore de energie bună, provocări și întrebări neașteptate.

„În primul rând este medic, specializat în anestezie terapie intensivă și a pus bazele SMURD”, va puncta realizatoarea formatului, completând apoi că este și „șeful departamentului pentru situații de urgență”.

De la ora 17.00, subiectele vor fi extrem de diverse și vor trece atât prin lucruri pe care toți telespectatorii vor să le afle: de ce sunetul RO-ALERT este atât de puternic, cum va fi modificat pe viitor, dar și unele extrem de interesante, precum ghiozdanul pentru urgențe.

În plus, un invitat special îi va deveni și partener, în provocarea pe care i-o va lansa Oase. Despre ce este vorba și cum se va descurca Raed Arafat, aflăm curând. În următoarele zile, cei de acasă vor avea întâlnire cu Diana Matei, Pepe, Andrei Ursu și Cristian Piedone.

