„«Bravo, ai stil!» este cea mai frumoasă experiență a vieții mele, această emisiune înseamnă foarte mult pentru mine. Mă pregătesc cu atenție pentru fiecare ediție. Nu mai țin minte numărul ținutelor vestimentare pe care le-am purtat în cele cinci sezoane ale show-ului, dar au fost și anumite piese pe care le-am repetat, precum haine de piele, sacouri sau blănuri. Dacă ar fi să contabilizăm ținutele pe care le-am purtat în cele cinci sezoane, cred că ajungem la sute”, ne-a povestit Raluca.

Ea ne-a mai mărturisit că tot la ordinul de sute ajunge și numărul de peruci pe care le-a rulat în cadrul aceluiași show:

„Cred că am schimbat peste 100 de peruci, dar dacă le punem la socoteală și pe cele de acasă, cred că am peste 300 de peruci. Sunt multe pe care nu le-am folosit, sunt pe alte stiluri și alte tunsori. Cel mai mult mă caracterizează tunsoarea bob cu breton, pe alb-argintiu sau blond platinat”.

«Eu am păr mai puțin. Așa am eu de la natură»

„Ador să port peruci, consider că îți schimbă total look-ul”, spune Raluca, dar, în același timp, recunoaște că acestea îi sunt și necesare, nu doar un moft: „Uneori, lumea nu crede că am perucă, iar asta, sincer, mă bucură enorm, pentru că înseamnă că au o părere bună despre părul meu. Eu am păr mai puțin. Așa am eu de la natură, nu că mi s-a întâmplat ceva pe parcurs, însă vopsindu-l blond aproape 20 de ani, e normal să se mai subțieze firul”.

