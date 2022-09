După 13 ani de căsnicie, Raluca Bădulescu a divorțat de Florin Stamin și acum s-a îndrăgostit iremediabil de un bărbat cu 20 de ani mai tânăr decât ea. Vedeta, care face parte din juriul de la „Bravo, ai stil!”, spune că traversează una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții sale. Pentru Raluca Bădulescu nu a fost nicio problemă diferența de vârstă dintre ea și actualul partener.

„Sunt într-o perioadă foarte frumoasă, dar ce să spun mai mult de atât? Dacă m-a lovit pe mine la 40 și… Eu am «48, going on 28», haideți să revenim, 48 mergând pe 28! Când te lovește dragostea, te-a lovit! Cum adică tu crezi că nu te mai lovește la 25? Ești atât de tânăr, că o să te mai lovească dragostea de nu știu câte ori în viața asta, o să te ia prin surprindere. O să vină ca un fulger și asta este! N-o să mai vii aici să mă întrebi pe mine, o să fii ocupat cu gagică-ta acasă!”, a declarat Raluca Bădulescu pentru CANCAN.

Mereu cu zâmbetul pe buze, vedeta nu și-a pierdut niciodată încrederea în poveștile de dragoste, chiar dacă a trecut prin două divorțuri până acum. Raluca a rămas în relații foarte bune cu cei doi soți pe care i-a avut, Vali Pungă și Florin Stamin.

„Când vreodată mi-am pierdut eu speranța, eu tot timpul am fost foarte bine, extraordinar de bine. Lucrurile se întâmplă pur și simplu. Eu cred în minuni, «in magic, i believe in love» și pur și simplu lucrurile se întâmplă! Eu nu cred în chestii pe care ți le propui, «acum mă duc să…», sau «acum urmează să mă îndrăgostesc». Eu cred că lucrurile trebuie să se întâmple firesc, întotdeauna trebuie să se întâmple firesc!”, susține vedeta.

Rareș, iubitul Ralucăi Bădulescu, are 26 de ani și este medic anatomopatolog, nu estetician așa cum vehiculase când s-a aflat de povestea lor de iubire. Vedeta de la Kanal D nu se amestecă în treburile iubitului ei și are numai cuvinte de laudă la adresa lui.

„Nu mă bag peste deciziile lui, unu la mână, doi la mână, este medic anatomopatolog, nu estetician cum s-a mai vehiculat și nu mă bag peste deciziile lui! Este un tip absolutamente fantastic, care, din toate punctele de vedere, este «way beyond», așa că oricum vrea el e perfect!”, a mărturisit Raluca Bădulescu.

