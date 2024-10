Raluca Bădulescu continuă să uimească pe toată lumea. La cei 50 de ani pe care îi are acum, vedeta arată mai bine ca niciodată și se folosește din plin de asta. Mai nou, face valuri în realitatea contemporană cu aparițiile ei îndrăznețe pe social media, acolo unde promovează de zor activitatea pe care o are pe o renumită platformă pentru adulți.



Vedeta, care a fost jurat în emisiunea „Bravo, ai stil!”, a fost întrebată de ce a ales să o cotească profesional în această direcție. Deschisă și sinceră, așa cum ne-a obișnuit, Raluca Bădulescu a răspuns sincer, fără prea multe artificii.

„Îmi doream de foarte multă vreme să postez pe această platformă pentru adulți, este un lucru care mie îmi face plăcere, care se potrivește stilului meu de viață, personalității mele, este o continuare firească, pentru mine. Practic, îmi doresc să transfer pasiunea și preocupările mele pentru fashion pe platforma respectivă. Nimic din ceea ce am făcut până acum nu este în contradicție cu activitatea mea de acum, de pe platforma de adulți și nici nu am venit astăzi, cu fi-miu în clasa 1, la doamna învățătoare. Copilul are 22 de ani, îl iubesc, este Dumnezeu, este mare, mă sprijină în toate, eu pe el la fel, sunt mândră de el, este foarte mândru de mine. Trebuie văzute lucrurile puțin mai deschis”, a declarat Raluca Bădulescu pentru „Monden Alert”, emisiune difuzată de Metropola TV.

Raluca Bădulescu a rămas fără postul de jurat la „Bravo, ai stil!”

Emisiunea „Bravo, ai stil!”, difuzată de Kanal D, nu se va mai difuza din această toamnă, cel puțin pentru o perioadă. Raluca Bădulescu, în vârstă de 49 de ani, și jurat al show-ului, alături de Maurice Munteanu și Alex Abagiu, a confirmat că nu mai are un contract cu postul TV. Vedeta nu a dat prea multe detalii despre acest subiect.

Contactată de FANATIK pentru a afla ce se întâmplă la Kanal D, Raluca Bădulescu a confirmat că deocamdată nu are nicio propunere din partea postului. „Nu există niciun contract, momentan. Când va fi cazul, dacă va mai fi, veți afla cu siguranță”, a spus Raluca Bădulescu pentru sursa citată.

Raluca Bădulescu și-a deschis, de curând, cont pe OnlyFans, unde postează imagini în cele mai spectaculoase lenjerii pe care le are. Pe contul ei a cooptat-o, ca și colaboratoare, și pe actrița Ema Karter, cunoscută pentru aparițiile sale în filmele destinate adulților.

Recent, vedeta, supranumită „Regina Regească”, și-a informat fanii că vor avea ocazia să o vadă în ipostaze fashion și stylish, pregătind apariții surprinzătoare și pline de atitudine.

