Raluca Bădulescu, adevărul despre Asia Express. Ce nu se vede la TV: „Una am pregătit acasă și alta s-a întâmplat”

Raluca Bădulescu a atras atenția încă de la debutul competiției Asia Express: Drumul Eroilor prin stilul său caracteristic și umorul cu care a abordat provocările. Vedeta a povestit recent pentru presă cum s-a pregătit pentru această experiență intensă și ce lecții a învățat pe parcurs.

Deși știa că va fi dificil, Raluca nu și-a imaginat prin ce va trece. Mereu cochetă și atentă la aparențe, vedeta și-a pregătit ținutele cu trei luni înainte de plecare, luând cu ea mai multe bagaje și pantofi speciali fără toc, precum și haine lejere. Totuși, agitația competiției a făcut ca unele dintre ele să rămână nefolosite.

„Una am pregătit acasă și alta s-a întâmplat la fața locului. Am avut 7.000 de bagaje, o grămadă de haine. Am gândit-o de am înnebunit-o. Mi-am cumpărat haine pentru Asia Express cu o lună înainte, nu aveam pantofi fără toc, nu aveam haine de genul acesta. Trei luni am umplut geamantanele ca o furnicuță, ca să mă trezesc la fața locului că nu ai timp să-ți faci styling-urile vieții. M-am străduit să fac cât am putut mai bine. Doamne, câte haine aveam și nu le-am purtat. Asia Express nu mi-a permis mie să mă îmbrac cum credeam eu acasă. Am făcut tot ce am putut, cât mi-a permis timpul”, a dezvăluit Raluca Bădulescu pentru Spynews.ro.

Cum a rezistat Raluca Bădulescu fără telefon la Asia Express 2025

Un alt aspect inedit pentru Raluca a fost faptul că, pe durata competiției, telefoanele sunt interzise, ceea ce a transformat experiența într-un adevărat detox digital. „Este superb acest detox fără telefon. A fost una dintre cele mai tari experiențe din viață. E atât de mișto să stai fără telefon, e ceva divin. Face parte tot din farmecul Asia Express, faptul că te rupi de tot ce înseamnă ceea ce știi tu și intri într-o altă viață. Am fost binecuvântată să particip la Asia Express. A fost cea mai tare experiență pe care am trăit-o în viața mea”, a mai spus Raluca Bădulescu.

Lecția pe care Raluca Bădulescu a învățat-o la Asia Express 2025

Lecțiile învățate au fost multiple, dar cea mai importantă pentru Raluca a fost legată de sport și condiție fizică. „Lecția pe care am învățat-o este că trebuie să fac sport. Dacă v-aș spune că am învățat să fiu răbdătoare, aș minți. Dacă aș spune că am învățat să fiu mai elegantă în exprimare, aș minți. Că știu să fiu mai calmă și răbdătoare, aș minți. Îmi venea să-i dau pe ăia cu capul de toți pereții. Îmi venea să-i joc în picioare în fiecare zi. Am învățat că trebuie să fac sport. Dacă eram mai sportivă, era mai bine. Eu rămâneam mereu ultima pe loc. Eu știu vitezele: încet, foarte încet și stat pe loc”, a mai declarat vedeta.

În ciuda dificultăților și surprizelor neprevăzute, competiția i-a oferit Ralucăi Bădulescu atât momente pline de umor, cât și o experiență de viață care o va marca pentru mult timp.

