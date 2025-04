Raluca Bădulescu s-a aflat într-o situație dificilă chiar înainte de plecarea la filmările pentru Asia Express 2025.

Un accident casnic banal s-a transformat într-o problemă gravă pentru vedetă. Raluca și-a rupt o coastă fisurată, mai exact, coasta de pe spate, care ar fi putut pune sub semnul întrebării participarea ei la Asia Express.

„Mi-am fisurat o coastă, da. Ieşeam pe grabă din casă pe tocuri de 12 cm şi am alunecat pe jucăria pisicii. Ştiţi că la mine nu există tocuri sub 12 cm şi, pe grabă fiind, am căzut. Nu am realizat pe loc că mi-am fisurat coasta, dar am zis să merg să-mi fac totuşi o radiografie, deşi nu am avut dureri mari.

Abia atunci am aflat că era vorba despre o coastă de pe spate. Mi-a căzut cerul în cap, m-am tăvălit pe jos. Noroc că m-a liniştit doctorul şi mi-a spus că o să mă refac în timp util, până trebuia să plec la Asia Express”, a povestit Raluca Bădulescu pentru cancan.ro.

„Am luat antiinflamatoare şi mi-a spus că, în general, coastele de pe spate se refac mai repede, mai ales dacă este vorba despre o fisură banală, aşa cum era în cazul meu. Fix aşa s-a întâmplat. Mi-am revenit repede, ba chiar am mers şi pe la Viena, până să plec în Asia. Panica a fost mare, însă! M-am speriat, am crezut că nu mai ajung la emisiune”, a mai explicat aceasta pentru sursa menţionată anterior.







