Și-a dorit mult să slăbească, iar visul ei a devenit realitate. În prezent, Raluca Bădulescu cântărește 46 de kilograme și are 1,70 m înălțime. Jurata de la „Bravo, ai stil!” este criticată pe rețelele de socializare că este mult prea slabă, însă ea mărturisește că se simte bine așa cum este.

Vedeta de la Kanal D recunoaște că nu prea mănâncă și că își dorește să fie atât de slabă. Pe Internet, Raluca Bădulescu a fost jignită de foarte multi ori din cauza felului în care arată.

,,Eu nu mănânc, revenim la povestea «schelet ambulant», «a dezgropat-o de vie pe mă-sa mare», «ia uite-o pe mumie», deci m-au asasinat pe social media. Băi nene, eu vreau să fiu slabă, sunt fericită să fiu așa slabă. Îmi vin hainele frumos. Eu sunt mulțumită și sunt fericită. Consider că mi-am atins idealu-n viață, uite am 63 de cm în talie. Mănânc puțin, e adevărat, dar așa trebuie să fie, că dacă sunt slabă sunt și tânără. Am 46 de kilograme, la 1,70 înălțime. Doamne cât speram asta, pe vremuri aveam 120 și ceva”, a declarat Raluca la emisiunea online „Fiță cu Adiță”.

Raluca Bădulescu, la un pas să nască în club

Jurata de la „Bravo, ai stil!” a muncit până în ultimul moment înainte să nască. În urmă cu 20 de ani, ea era manager la un club din București și se ocupa de tot ce însemna organizare.

VEZI GALERIA FOTO

,,Eu eram manager de club, nu credeam că va fi așa greu, credeam că va fi mai degrabă hlizeală, era și de muncă, lucru pe care eu l-am înțeles mai greu. Eu trebuia să mă ocup de organizare.

La «Morgana» (n.r. numele clubului), știu că-mi spuneau prietenii «hai să-ți organizăm în spatele unei canapele un coș de maternitate». Pe perioada cât am fost la «Morgana» eu am fost însărcinată cu Alex, acum 20 de ani. Joshua și Botezatu mi-au spus «dacă tot ești în club noapte de noapte, hai să organizăm un pătuț, pentru că tu o să naști aici și să fim pregătiți»”, a povestit amuzată Raluca Bădulescu.

