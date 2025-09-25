Ediția 12 a sezonului 8 Asia Express – Drumul Eroilor, difuzată pe 24 septembrie 2025, a adus o despărțire emoționantă de la una dintre cele mai puternice echipe din competiție. După o cursă epuizantă pentru ultima șansă, Raluca Bădulescu și Florin Stamin au fost cei care au părăsit aventura din Filipine.

Concurenții au trecut printr-o serie de misiuni solicitante, de la întrebări capcană despre președinții Filipinelor, până la karaoke, probe fizice cu mașini uriașe și exerciții de memorie inspirate din luptele tradiționale. Deși au dat dovadă de ambiție și au reușit să recupereze teren pe parcurs, norocul nu a fost de partea lor.

Anda Adam și Joseph, alături de Alina Pușcău și Cristina Postu, s-au salvat în ultima clipă, în timp ce Raluca și Florin au primit verdictul dureros din partea Irinei Fodor: amuleta a fost roșie, semn că drumul lor la Asia Express s-a încheiat.

Reacția Ralucăi Bădulescu când a aflat că părăsește competiția

Despărțirea a fost încărcată de emoție, atât pentru echipa eliminată, cât și pentru colegii care i-au așteptat cu sufletul la gură. Atmosfera de pe platou a demonstrat încă o dată că, dincolo de competiție, această aventură creează legături puternice între concurenți.

„Nu mă așteptam și nici nu îmi doream!” a spus Karmen Simionescu.

„Nu credeam vreodată dacă mă luai în prima zi în care am intrat în această competiție să reușesc să-mi depășesc atât de multe frici, temeri. (…) Florin este de-o viața așa cum am spus și la careu. A fost, este și va fi toată viața eroul meu, echilibrul, stâlpul meu în viață. Florin fără discuție este eroul meu nu numai în concursul ăsta. Să zicem 20 de ani aproximativ de când ne cunoaștem. Florin este eroul meu dintotdeauna. Este omul către care o să mă îndrept întotdeauna, oferă cele mai bune sfaturi” a spus Raluca la testimonial.

„Nici măcar eu care o cunosc foarte bine și am plecat cu ea la drum nu credeam că o să ajungem să facem cam 30% din competiție, să ajunge până aici de fapt. Cu perfuzie. (…) Mi-a părut rău și am crezut că i-am dezamăgit că formasem o comunitate”, a spus și Florin Stamin.

