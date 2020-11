Raluca Pastramă și-a retras plângerea împotriva lui Pepe. Artistul a dovedit că nu și-a agresat soția. „Eu de asta am tăcut”

„Cum să mă întrebați dacă am probe? Nu s-a întâmplat niciun act de violență. S-a încercat să se construiască niște probe pentru divorțul ce urmează. Și nu au putut.

Dacă ar fi existat vreo violență, ar fi fost dovedită astăzi. Eu de asta am tăcut. Că am vrut să o vedeți cât e de frumoasă la față, că nu are nimic. Neavând nimic, și-a retras plângerea”, a declarat Pepe, potrivit Wowbiz.

Pepe a mărturisit că au existat martori care au confirmat faptul că Raluca Pastramă nu a fost agresată. Atunci când a fost întrebat dacă Oana Roman i-a luat apărarea în fața instanței, Pepe a fost sincer.

„Avem martori, pentru că și ea are fetița la același club de tenis unde o avem și noi. Și nu a existat niciun scandal în acea parcare, despre asta e vorba”, a declarat el potrivit sursei citate.

