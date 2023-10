Ramona Olaru nu mai este singură! Deși s-a speculat de mai multe ori, după despărțirea de Cătălin Cazacu, că în viața ei a apărut altcineva, ea nu a confirmat niciodată până acum. Asistenta TV a recunoscut că are un nou iubit și că este extrem de fericită alături de el.

Își dorește să aibă parte de o relație de lungă durată și mărturisește că a fost dragoste la prima vedere. Ramona Olaru spune că nu a mai simțit niciodată ce simte acum și crede în această poveste de iubire.

„Mă simt extraordinar de bine și extraordinar de fericită, sper să dureze cât mai mult starea asta, sunt îndrăgostită. A fost dragoste la prima vedere, nu cred că am mai experimentat asta până acum. E prima dată când am simțiți în primele minute că mă îndrăgostesc de cineva și să se și lege ceva cu persoana respectivă”, a declarat Ramona Olaru, în urmă cu puțin timp, în exclusivitate pentru Xtra Night Show.

Vedeta de la Antena 1 are numai cuvinte de laudă la adresa iubitului ei și spune că a cucerit-o imediat cu energia lui și prezenta sa remarcabilă.

„Pur și simplu energia și prezența lui au fost suficiente că să dau cursa, apoi, la ceea ce a degenerat mult. Semnele sunt foarte multe, nu mai am niciun stres. Vine totul lin și fără bătaie de cap”, a mai spus asistenta de la „Neatza cu Răzvan și Dani”, potrivit spynews.ro.

Recomandări Medicul de la Institutul „Marius Nasta” acuzat că a primit mită de 55 de ori în 22 de zile: „Erau gesturi de recunoștință”. Instanța: Nu a înțeles să le refuze, deși avea o situație materială bună

Ramona Olaru recunoaște că situația financiară a bărbatului de lângă ea este foarte importantă. Colega lui Dani Oțil și a lui Răzvan Simion a spus de ce crede că „Foarte importantă, mult spus să îmi dea mie. Dar în cazul în care rămân fără sau nu aș mai produce, să am o bază în bărbatul de lângă mine”, a mai spus vedeta de la noi.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

Ramona Olaru nu mai vrea să audă de Cătălin Cazacu

Cătălin Cazacu, co-prezentatorul de la „Xtra Night Show”, este acum un capitol încheiat în viața Ramonei Olaru. Asistenta TV nu mai vrea să audă de fostul iubit, care i-a provocat multă suferință.

Ramona Olaru a crezut că și-a găsit sufletul pereche în sfârșit, însă se pare că s-a înșelat amarnic în privința lui Cătălin Cazacu. În urmă cu ceva timp, cei doi și-au spus adio definitiv, după aproape un an de relație.

Despărțirea dintre cei doi nu a fost una amiabilă, ci una în care și-au adus acuze unul altuia. Ramona Olaru a scos acum la iveală amănunte mai puțin știute despre Cătălin Cazacu. Vedeta nu își mai dorește o împăcare cu acesta, deși la un moment dat toată lumea se aștepta să își mai dea o șansă.

Recomandări Am fost raportată la șefa de catedră în SUA, mi s-a anulat cursul în România. Despre a preda, în epoca zidurilor

„Este un tot format din multe lucruri urâte, nepotrivite, groaznice, pot folosi cuvântul ăsta, că eu am locuit acolo, am trăit cu acest om multe momente și lucrul pe psihic a fost incredibil de rău, ceva ce nu foarte multe persoane pot duce. Am zis că nu o să mai vorbesc foarte mult despre subiectul ăsta, poate mai degrabă aș vorbi despre alte relații de dinainte.

Dacă vorbesc de ceva de aici, de curând, simt că aduc și mai rău «răul» după mine. Repet, oamenii nu știu, a fost ceva foarte rău ce nu poate fi explicat în cuvinte. Sunt lucruri pe care ar trebui să le țin pentru mine și să nu le spun deloc. Nu o să arunc cu noroi, trebuie să fiu bine cu mine. Nu sunt ajutorul nimănui și nici salvatoarea nimănui. Treaba lui cum vrea să fie”, a spus Ramona Olaru, în emisiunea Ego Life.