Ramona Olaru, față în față cu Cătălin Cazacu la o petrecere. Cum a reacționat vedeta când și-a văzut fostul iubit: „Eu sunt foarte bine”

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu au avut o relație intensă, s-au certat de multe ori, s-au separat, apoi pozau fericiți, ba chiar vedeta de la Antena 1 a primit inelul de logodnă de la iubit. După mai multe despărțiri, cei doi au pus punct definitiv relației în decembrie 2022.

Pe 7 iunie, la petrecerea revistei VIVA!, cei doi s-au revăzut. Cătălin Cazacu a mers la eveniment însoțit de Natalia Mateuț, Andrei Ștefănescu și producătoarea matinalului de la Antena Stars. În schimb, Ramona Olaru a fost însoțită de prietenii ei. Tot ea a recunoscut că s-a văzut cu fostul iubit.

Ramona Olaru, despre Cătălin Cazacu: „Fostul nu umblă prin locuri precum Mykonos”

Ramona Olaru a vrut să îl salute pe Cătălin Cazacu, căci s-au văzut față în față, însă el a evitat-o. „Mi-am luat foarte multe vacanțe pentru vara asta, peste tot plec. N-aș vrea să fiu rea, dar fostul nu umblă prin locuri precum Mykonos.

Chiar l-am văzut mai devreme aici și am vrut să-l salut, dar nu s-a uitat. Eu sunt foarte bine, eu iert oamenii pentru că vreau să fiu liniștită în viața mea. Atâta pot ei”, a declarat Ramona Olaru, în exclusivitate la „Xtra Night Show”, emisiunea de la Antena Stars, conform spynews.ro.

Și Denise Rifai, cu care s-a speculat că a avut o aventură Cătălin Cazacu, a fost la petrecere

Îmbrăcată într-o rochie extravaganță, Denise Rifai a făcut furori la petrecerea VIVA!, alături de mai multe vedete Kanal D, printre care Ilinca Vandici, Raluca Bădulescu și Ilinca Obădescu.

În urmă cu o lună cancan.ro a publicat imagini cu Denise Rifai și Cătălin Cazacu din restaurantul Taniei Budi, unde deschiderea oficială a avut loc în luna decembrie a anului trecut. În filmarea cu Cătălin Cazacu și Denise Rifai se observă că prezentatorul de la Antena Stars și prezentatoarea de la Kanal D sunt extrem de apropiați și au gesturi tandre.

Potrivit sursei mai sus menționate, la un moment dat Cătălin Cazacu și Denise Rifai s-ar fi sărutat. Ei ar fi venit împreună în club și ar fi plecat amândoi.

Denise Rifai a negat idila cu Cătălin Cazacu

După aceste informații apărute în presa mondenă, gazda emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai” a postat un mesaj pe Facebook, unde explică situația. La vremea respectivă, Cătălin Cazacu era într-o relație cu Ramona Olaru, asistenta de la „Neatza cu Răzvan și Dani”. „Citesc site-ul cancan.ro aproape zilnic și prin prisma meseriei, dar și dintr-o curiozitate feminină, recunosc.

Astăzi am văzut o știre de la un eveniment la care am participat în decembrie anul trecut, iar la masa noastră a stat și Cătălin Cazacu, el fiind invitat de prietena mea, Tania Budi. A fost o deschidere de club, o petrecere unde s-a și dansat. Și evident am dansat și eu. Dar de aici până la a se inventa o idilă, e cale lungă.

De-a lungul timpului, s-a speculat mult în presă pe tema relațiilor mele, însă vă asigur că în momentul în care va fi cineva în viața mea, voi comunica deschis și asumat ca și până acum”. În urma mesajului postat de vedeta de la Kanal D au apărut mai multe reacții ale fanilor.

„Eram sigură că acesta este adevărul”, „Eu nu sunt vedetă, dar mă mir ce văd fetele la Cazacu ăsta”, „Să nu fie același Borcea… În rest numai de bine”, au fost câteva dintre comentariile lăsate de cei care o urmăresc pe Denise Rifai pe rețelele de socializare.

