Vedeta de la Antena 1 nu mai vrea să audă deloc de Cătălin Cazacu, bărbatul cu care a format un cuplu mai bine de un an. Ramona Olaru a declarat într-un interviu pentru ego.ro că a considera drăguț să îi trimită acestuia un mesaj cu „La mulți ani!” de ziua lui de naștere. Campionul la motociclism a împlinit 39 de ani pe 11 mai.

„Eu de asta am plecat de acolo”

Mai mult, în urmă cu câteva zile, în presă au apărut imagini cu Cătălin Cazacu și Denise Rifai, care erau extrem de apropiați într-un club din Constanța. La vremea respectivă, prezentatorul de la Antena Stars forma un cuplu cu Ramona Olaru, iar ea a reacționat acum și a mărturisit că ceea ce apare acum în presă despre fostul ei iubit nu o surprinde deloc, pentru că a știut dintotdeauna de aceste situații.

„Nu mă mai supără nimic de mult, mai ales pentru că sunt lucruri pe care le știam. Nu mă mai mișcă nimic. Eu de asta am plecat de acolo. A fost așa: «A apărut? Ce bine că au aflat și oamenii ăștia!». Am regula aceasta, într-adevăr (n.r. – să nu țină legătura cu foștii). În momentul în care am plecat din casa dânsului nu am mai răspuns la absolut nimic, niciun mesaj, nimic, e mai bine pentru liniștea mea. Însă, de curând, a fost ziua lui și am considerat că este OK să îi spun «La mulți ani».

Mi-a răspuns, mi-a zis «mulțumesc» și e foarte OK. Situația stă bine așa, niciodată mai mult. E un roz pal, într-adevăr (dressingul din casa lui Cătălin Cazacu). Eu nu aș mai vrea să vorbesc foarte mult despre ce a fost, dar o să răspund acum, ca să se închidă toată situația aceasta, într-un final. Da, probabil îl mai are, dar este bine venit pentru oricine o să vină acolo. De ce să mai muncească altcineva? Eu mă bucur, îmi place să fac bine oamenilor”.

Ramona Olaru e din nou singură

În cadrul interviului pentru sursa mai sus menționată, Ramona Olaru a declarat că este o femeie singură și nu există niciun domn lângă ea. Mircea Babagianu ar fi fost noul iubit al asistentei TV și au fost surprinși de mai multe ori împreună.

„Când vreodată am avut un domn lângă mine? Asta era, de fapt, prima întrebare. Este foarte bine în momentul acesta fără niciun domn lângă mine. Mai bine de atât nu se poate în acest moment. Sunt foarte singură. Liberă nu pot să spun neapărat că sunt în acest moment pentru că nu îmi doresc pe cineva, dacă este să fie, bine, dacă nu, tot bine. Momentan adun energie pentru mine pentru a o pune, mai târziu, în lucrurile serioase și importante, anume, poate, un domn mișto, în sfârșit”.

