Fostul concurent de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!” a vorbit despre relația pe care o are de doi ani. Momentan, Răzvan Botezatu nu vrea să-l prezinte tuturor pe iubitul lui și vrea să își trăiască povestea de dragoste departe de ochii curioșilor. Fostul prezentator de la Antena Stars își dorește să se mute împreună cu partenerul său și să se căsătorească.

„Relația mea este una foarte frumoasă. Recent am împlinit 2 ani de relație cu iubitul meu, sunt foarte fericit, este omul care m-a schimbat foarte mult în bine, este omul care mă echilibrează, eu sunt mai nebun, el este mai calm, ne iubim foarte mult, petrecem foarte mult timp împreună, ne înțelegem foarte bine.

Ne mai certăm din cauza mea, că eu sunt nebun, dar el găsește echilibrul, mai lasă de la el, eu îmi cer scuze, eu sunt nebun, mai înjur, mai urlu, mai țip. Dar el… el e foarte calm, foarte docil așa. În rest, sper să-mi dea inelul, așa cum a mai spus, să ne căsătorim. Visul meu cel mai mare este să ne mutăm împreună, să facem acest pas, pentru că deja este greu să nu locuim în același loc”, a mărturisit Răzvan Botezatu pentru Fanatik.

Nici el nu a stat departe de suferințele și trădările în dragoste. Răzvan a povestit că a fost înșelat de un fost iubit și că a suferit foarte mult când a aflat.

„Am suferit foarte mult din dragoste până să-l cunosc pe actualul meu iubit. Am avut așa relații mai lungi, am suferit mult pentru că am fost înșelat, iar peste acest lucru chiar nu pot să trec. Eu sunt un detectiv foarte bun și am jurnalismul în sânge, sunt foarte curios.

Când vreau să aflu ceva, aflu. Nu înțeleg oamenii care trădează, iar acestea au fost cele mai mari decepții. Eu sunt un om fidel, cu decență, un om care ține la persoana de lângă el, am demnitate, nu înșel în relații. Îmi văd de viața mea și de omul cu care îmi împart viața și fiecare dezamăgire a fost o lecție”, a mai spus fostul moderator.

Cum își câștigă Răzvan Botezatu banii

După ce a renunțat la televiziune, el se ocupă în prezent cu online-ul. Răzvan Botezatu este creator de conținut și astfel își câștigă banii în prezent.

„Petrec foarte mult timp pe rețelele de socializare, pentru că toate acestea se monetizează, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Muncesc foarte mult, pentru că trebuie să gândesc niște lucruri, să am idei, trebuie să filmez, să montez, să găsesc cadre ok, lumină, haine… Petrec foarte multe ore să fac aceste lucruri, pentru că îmi aduc un beneficiu, acela fiind de ordin material.

Câștig bani din rețelele de socializare, nu numai din TikTok. Tot ce postez îmi este monetizat, plus reclamele care vin lunar, evenimentele la care sunt plătit. De curând am semnat și cu o agenție care îmi furnizează, lunar, mai multe contracte de imagine și merge foarte bine pe partea de online, mulțumesc lui Dumnezeu, am și site-ul meu”, a mai declarat Răzvan, pentru sursa mai sus menționată.

