SUV-urile, cele mai căutate modele

Conform statisticilor centralizate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI), segmentul SUV continuă să fie preferatul românilor, ocupând primul loc în clasament, cu o cotă de piață de 62%. Acesta este urmat de Clasa C, cu 19,4%, și Clasa B, cu 12,1%.

Combustibili tradiționali în scădere

Vehiculele cu motoare pe benzină și diesel continuă să piardă teren. În aprilie 2026, cota de piață a autoturismelor pe benzină a scăzut cu 15,3%, ajungând la 20%, în timp ce motorizările diesel au înregistrat un declin și mai accentuat, de 43,3%, reprezentând doar 4,9% din piață. În schimb, autoturismele mild-hybrid au rămas relativ stabile, cu o ușoară scădere de 0,1%, având o pondere de 27,7% în totalul pieței auto, conform datelor.

Autoturismele electrificate, care includ vehiculele electrice (BEV și PHEV), mild-hybrid și full-hybrid, au devenit cel mai mare segment al pieței auto din România, depășind cotele motoarelor tradiționale. În aprilie 2026, acestea au atins o cotă de piață de 68%. Din această categorie, vehiculele full electrice (BEV) au reprezentat 6,3%, iar cele plug-in hybrid (PHEV) au urcat la 9,8%, față de 5,3% în aprilie 2025.

Cele mai vândute modele electrice și hibride

Pe segmentul mașinilor 100% electrice, Tesla Model Y a condus clasamentul cu 426 de unități vândute, înregistrând o creștere spectaculoasă de 284% față de anul precedent. Alte modele populare au fost BYD Dolphin Surf (324 de unități) și Dacia Spring (239 de unități).

În ceea ce privește autoturismele plug-in hybrid, cele mai căutate modele au fost BYD Seal U (321 de unități), Chery Tiggo 8 (183) și Volkswagen Tiguan (171).

La capitolul hibride fără reîncărcare externă, Toyota Corolla s-a clasat pe primul loc, cu 1.444 de unități vândute și o creștere de 45%, urmată de Dacia Bigster (975) și Toyota Yaris Cross (868). În segmentul mild-hybrid, Dacia Duster a fost lider, deși a înregistrat o scădere de 60%, cu 920 de unități vândute, urmată de Skoda Octavia (518) și Suzuki Vitara Cami (473).

Vehiculele comerciale: creșteri și scăderi

În aprilie 2026, vehiculele comerciale ușoare și minibus au înregistrat o creștere ușoară de 0,1% față de aprilie 2025. Vehiculele comerciale ușoare, fără minibus, au avut o evoluție mai bună, cu o creștere de 12,5%. Totuși, segmentul vehiculelor comerciale grele și al autobuzelor a fost în scădere cu 0,1%, iar categoria vehiculelor comerciale grele de peste 16 tone și autotractoarele au scăzut cu 0,3%.

Pe segmentul vehiculelor comerciale electrice, rezultatele au fost mai puțin optimiste, înregistrând un declin semnificativ: doar 143 de unități vândute în primele patru luni din 2026, comparativ cu 281 în aceeași perioadă din 2025.

Ministrul Mediului Diana Buzoianu vrea să implementeze programul Rabla doar pentru autoturismele produse în Uniunea Europeană (UE), astfel că măsura va afecta toate modelele produse în China.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE