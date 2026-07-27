Răzvan Botezatu a anunțat o schimbare importantă pentru cei care vizitează Revenealand, spațiul de agrement și relaxare pe care îl deține în județul Constanța. Fostul prezentator TV a anunțat că, începând de acum, accesul va fi contra cost și a explicat motivele care au stat la baza deciziei.

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Răzvan Botezatu a introdus taxă de intrare la Revenealand

Răzvan Botezatu a făcut anunțul pe rețelele de socializare, unde le-a explicat urmăritorilor că noua măsură are scopul de a susține întreținerea spațiului și a facilităților puse la dispoziția vizitatorilor. Fostul prezentator TV a precizat că toate decorurile, locurile de joacă, toaletele și serviciile oferite sunt întreținute exclusiv din resurse proprii.

„Dragilor, de astăzi avem o mică schimbare la REVENEALAND. Ne dorim să păstrăm acest loc curat, frumos și bine întreținut pentru fiecare dintre voi. Decorurile, locurile de joacă, toaletele, curățenia și toate facilitățile sunt întreținute exclusiv de noi.

De aceea, începând de astăzi:

⚡ Accesul în REVENEALAND este 10 lei/persoană.

🎁 La intrare primiți un magnet REVENEALAND cadou, pe care îl puteți păstra ca amintire.

👧 Copiii cu vârsta de până la 10 ani au acces gratuit

❤️ Persoanele cu dizabilități beneficiază de acces gratuit

⏰ Program:

Marți – Duminică | 15:00 – 22:00

Ultima comandă: 21:30

Vă mulțumim că ne ajutați să dezvoltăm acest loc și să îl facem din ce în ce mai frumos. Ne vedem la REVENEALAND!”, a transmis Răzvan Botezatu.

Cât costă accesul și cine intră gratuit

Potrivit anunțului făcut de Răzvan Botezatu, taxa de acces este de 10 lei de persoană. Vizitatorii primesc la intrare un magnet Revenealand, oferit drept suvenir.

Există însă și două categorii care beneficiază de acces gratuit:

  • copiii cu vârsta de până la 10 ani;
  • persoanele cu dizabilități.

Programul de funcționare rămâne neschimbat, de marți până duminică, în intervalul 15:00 – 22:00, iar ultima comandă poate fi plasată la ora 21:30.

Surorile lui Răzvan Botezatu s-au alăturat afacerii

Proiectul este unul de familie, realizat împreună cu surorile lui, Raluca și Ramona. Fiecare dintre ei are propriul magazin în cadrul târgului – de la bunătăți culinare, la hăinuțe și suveniruri.

„Suntem trei frați – Raluca, Ramona și eu – și faptul că astăzi suntem toți trei, în același loc, fiecare cu căsuța lui, este ceva ce ne emoționează pe toți, pentru că mama a ținut şi loc de tată. O mamă puternică, care a dus greul singură, fără să se plângă niciodată.

Mama ne-a crescut cu multă iubire și cu multă putere și sigur e mândră să ne vadă acum, uniți într-un vis comun. Claudia este verișoara noastră, dar pentru noi a fost mereu ca o soră. Am trecut împreună prin multe momente grele și ne-am sprijinit unii pe alții când viața nu a fost blândă. Un om puternic, sensibil, muncitor.

Iar Hello Bakery, căsuța ei, o reprezintă perfect: este caldă și are exact sufletul pe care îl pune ea în fiecare produs pe care îl scoate pe tejghea. Ancuța este o prietenă apropiată. A fost lângă mine, anul trecut, când Căsuța Reveneală era doar o idee.

A venit cu primul decor, cu lumini, cu sprijin real. Astăzi are Florăria ei în Revenealand și mă bucur enorm că e parte din poveste. Căsuțele noastre sunt capitole din povestea noastră. Căsuțele sunt așezate în ordinea în care ne-am născut: Raluca, Ramona și apoi eu. Pentru noi, asta are o semnificație aparte, e ca și cum viața ne-a reașezat frumos, unii lângă ceilalți”, mai spune Răzvan Botezatu.

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