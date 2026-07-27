Acum, cei de la PRO TV anunță că „Leyla” ajunge la final, iar începând cu 6 august 2026, de luni până vineri, la fix șase luni de când Cătălin Măruță și-a încheiat aventura la postul din Pache Protopopescu, va fi difuzat serialul „Fata din vis” (titlul original: „Eșref Ruya”).

Producția îi aduce împreună pe doi dintre cei mai îndrăgiți actori turci ai momentului, Cagatay Ulusoy și Demet Ozdemir. Episoadele sunt deja disponibile în avans pe VOYO.

După succesul unor producții precum „Feriha” si „Yaman”, apreciate de publicul din România, actorul Cagatay Ulusoy revine într-un rol spectaculos. În „Fata din vis”, acesta îl interpretează pe Eșref Tek, unul dintre cei mai influenți membri ai organizației criminale „Orfanii”, un bărbat respectat și temut în lumea interlopă a Istanbulului.

Deși are putere, bani și influență, viața lui este dominată de o singură obsesie: găsirea fetei de care s-a îndrăgostit în adolescență și pe care a numit-o, în imaginația sa, Ruya („Vis”).

Actrița turcă Demet OzdemirIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 23

În drumul său apare Nisan Akyol, interpretată de Demet Ozdemir, una dintre cele mai apreciate actrițe din Turcia, cunoscută publicului din România pentru serialele „Camera 309”, „Prizoniera destinului” și „Între lume și mine”. Nisan este o muziciană talentată, care încearcă să-și construiască o carieră și să-i ofere surorii sale mai mici o viață mai bună.

O întâmplare neașteptată o aruncă însă în mijlocul unei lumi dominate de mafie, unde destinele ei și ale lui Eșref se intersectează într-un mod care le va schimba viețile pentru totdeauna.

Alături de cei doi protagoniști evoluează o distribuție impresionantă. Necip Memili îl interpretează pe Gurdal Bozok, mâna dreaptă și cel mai apropiat prieten al lui Eșref, Tolga Tekin este Muslum Cermik, figura calmă și echilibrată a grupării, iar Ahmet Rifat Șungar îl joacă pe Faruk Sezerli, responsabil de finanțele organizației.

Rivalul lui Eșref este Kadir Yanik, interpretat de Gorkem Sevindik, în timp ce Macit Koper îi dă viață liderului organizației, Yakup Karasan. De cealaltă parte a legii se află Cigdem Serim, interpretată de Bușra Develi, o comisară ambițioasă care își propune să distrugă organizația „Orfanii”, după ce iubirea pe care i-a purtat-o lui Eșref se transformă într-o dorință de răzbunare.

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