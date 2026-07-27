Polițiștii au descoperit că acesta conducea sub influența alcoolului, fără permis de conducere, la volanul unei mașini neînmatriculate și cu plăcuțe de înmatriculare false, potrivit ȘtirideCluj.

Accidentul s-a produs duminică, 26 iulie, în jurul orei 22:00, pe strada Câmpului din Dezmir. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, tânărul ar fi pierdut controlul volanului într-o curbă la stânga, după ce nu a adaptat viteza la condițiile de drum.

Autoturismul a părăsit partea carosabilă și s-a izbit violent de gardul unei locuințe.

În urma impactului, un pasager în vârstă de 47 de ani, tot din comuna Apahida, a fost rănit și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

După producerea accidentului, șoferul a părăsit locul faptei și s-a întors abia după ce echipajele de intervenție ajunseseră la fața locului.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 0,52 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, tânărul a fost transportat la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice, care vor stabili alcoolemia din sânge.

În urma verificărilor, oamenii legii au constatat că tânărul nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

De asemenea, autoturismul implicat în accident nu era înmatriculat, iar pe acesta erau montate plăcuțe cu numere false de înmatriculare.

În aceste condiții, cercetările vizează mai multe infracțiuni, printre care:

conducerea unui vehicul sub influența alcoolului;

conducerea unui vehicul fără permis de conducere;

conducerea unui vehicul cu numere false de înmatriculare;

părăsirea locului accidentului fără încuviințarea poliției.

Pe baza probelor administrate până în prezent, polițiștii Biroului Rutier Cluj-Napoca au dispus reținerea șoferului pentru 24 de ore.

Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul și pentru dispunerea măsurilor legale.

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