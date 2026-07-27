Bilanțul atacului este tragic: nouă membri ai echipajului și-au pierdut viața, în timp ce alți opt au fost evacuați în siguranță.

Nava comercială „Golden Leo”, care naviga sub pavilionul statului Guineea-Bissau, părăsise pe 19 iulie portul ucrainean Ciornomorsk, având la bord o încărcătură masivă de porumb.

Vaporul urma un coridor maritim securizat și supravegheat de armata ucraineană de-a lungul coastei, îndreptându-se către apele teritoriale ale României.

În timpul acestei curse, ambarcațiunea a fost lovită direct de atacurile forțelor ruse, suferind avarii structurale majore care au dus, în cele din urmă, la imposibilitatea de a o menține la suprafață.

„Acțiunea Rusiei împotriva navei a încălcat grav normele dreptului maritim internațional și a pus în pericol direct viața membrilor echipajului civil”, a transmis Autoritatea Portuară din Ucraina într-un comunicat oficial.

Fum pe orizont și tăcere la Moscova

Atacul inițial și distrugerea ulterioară a navei au lăsat urme vizibile la țărm. Un corespondent al agenției internaționale de presă Reuters, aflat la Odesa în momentul bombardamentului din 19 iulie, a raportat că a văzut coloane groase de fum ridicându-se de la o navă de mari dimensiuni aflată în derivă în largul coastei.

Până în prezent, oficialii de la Moscova nu au făcut niciun comentariu public cu privire la lovirea navei comerciale, moartea marinărilor sau scufundarea acesteia.

Escaladare în al cincilea an de război

Incidentul reflectă o intensificare periculoasă a ostilităților pe calea maritimă. În al cincilea an al războiului declanșat împotriva Ucrainei, armata rusă și-a multiplicat atacurile asupra porturilor de adâncime din sudul țării vecine.

Aceste infrastructuri portuare din regiunea Odesa sunt esențiale pentru economia Ucrainei, gestionând cea mai mare parte a exporturilor de cereale și produse agricole fundamentale pentru securitatea alimentară globală.

Vizarea navelor comerciale care folosesc coridoarele de navigație puse la punct de Kiev reprezintă o nouă etapă în încercarea de a bloca complet comerțul maritim ucrainean.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE