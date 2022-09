Diana este fiica Irinei și a lui Răzvan Fodor, iar copila reușește să își uimească părinții pe zi ce trece. Câștigătorul de la „Asia Express” a fost pus în dificultate de fata lui și nu știe cum să mai gestioneze situația. Răzvan a povestit pe Instagram că Diana îl pune la mari cheltuieli cu școala și activitățile legate de învățătură.

„Ce vreau eu să vă spun… Bă, copilul este un dar de la Dumnezeu și pentru asta îi mulțumesc lui Doamne Doamne, mulțumesc. Să fii părinte este o binecuvântare, bravo, până aici 10. Bă frățică, din momentul în care copilul a intrat la școală… viața noastră de adulți, gata, s-a dus, s-a terminat. Adică, dacă ții la un pic de educație și vrei și matematică și un pic de română, și un pic de Cambridge, niște limbi străine, s-a terminat, nu mai ai ce să faci. Voi cum faceți?”, s-a plâns Răzvan Fodor în online, în speranța că fanii săi îi vor veni în ajutor cu câteva idei, relatează WOWbiz.ro.

Irina și Răzvan Fodor acordă o mare importanță educației fiicei lor și se preocupă ca aceasta să studieze la cele mai bune instituții.

Răzvan Fodor și Irina, vacanță prin Europa, alături de fiica lor

În Ungaria, Croația, Slovenia și Italia au ajuns cei trei, cu mașina, până acum. I-a impresionat mult lacul Balaton din Ungaria, dar și Veneția, orașul din Italia.

„Nu am avut un plan clar de vacanță, așa că ne-am urcat în mașînă și am condus încotro am simțit. Am hotărât să nu ne grăbim, să nu facem un scop din a ajunge din punctul «A» în punctul «B» și să ne bucurăm de ce întâlnim pe traseu. De obicei, seara, relaxați, la un pahar de vin, votăm traseul pentru a doua zi și căutăm locuri de cazare disponibile. Așa că, până acum, am traversat Ungaria, Croația, Slovenia și Italia. Ne-am oprit un pic la Balaton, ne-am bălăcit, ne-am relaxat, acum am ajuns în Veneția și de mâine… mai vedem noi pe unde ajungem? Cea mică e fascinată de aventură asta, eu și Fodorică ne bucurăm de bucuria ei și de tot timpul ăsta pe care îl avem împreună, așa că, până acum, nu pot să zic decât că am făcut o alegere perfectă de vacanță. Keep în touch!”, a scris pe rețelele de socializare Irina Fodor.

