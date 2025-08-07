Alina Sorescu a povestit că s-a reîntâlnit cu Cătălin Botezatu după mulți ani, în cadrul unui eveniment de la Cluj-Napoca. Cei doi au fost prezenți la același festival, unde artista a susținut un concert, iar designerul a avut un show de modă.

„Eu și Cătălin ne-am reîntâlnit după ceva timp, în acest weekend, la un festival de la Cluj-Napoca, unde eu am avut concert, iar el – un show de modă”, a declarat Alina Sorescu pentru Spynews.ro.

Alina Sorescu a vorbit și despre declarațiile făcute recent de Cătălin Botezatu, în care acesta și-a exprimat regretul că i l-a prezentat pe fostul soț.

„Gestul lui mă onorează și îi mulțumesc că este alături de mine. Îi sunt recunoscătoare lui Cătălin pentru prietenia lui și pentru că a ales să vorbească cu sinceritate, iar povestea mea continuă cu demnitate și optimism”, a mai spus artista.

Alexandru Ciucu, Alina Sorescu și Cătălin Botezatu

Tot în cadrul interviului, Alina Sorescu a recunoscut că a trecut peste divorț, iar acum se concentrează doar pe cariera ei.

„Astăzi sunt împăcată cu trecutul meu și privesc înainte, concentrată pe cariera mea și pe cele mai importante ființe din viața mea, fetițele mele. Cred că puterea unei femei stă în capacitatea de a se ridica, indiferent de încercări, și de a transforma suferința într-o nouă șansă la lumină și liniște”, a mai adăugat Alina Sorescu.

Cătălin Botezatu a făcut recent o serie de declarații emoționante pentru Cancan, în care și-a exprimat regretul profund pentru faptul că el a fost cel care le-a făcut cunoștință Alinei Sorescu și lui Alexandru Ciucu, în urmă cu mulți ani.

Celebrul designer a povestit că momentul întâlnirii celor doi a avut loc la Festivalul „Cerbul de Aur”, într-un context în care totul părea promițător pentru o relație de durată. „Eu le-am făcut cunoștință celor doi, la un Cerb de Aur, crezând din toată inima și văzând în ei o pereche perfectă.

Oamenii se înșală și viața te face să vezi, în timp, altfel lucrurile. Din păcate nu a fost așa, și victima, în toată relația asta, a fost Alina.

Îmi pare foarte rău că acum, în timp, am stat la baza acestei relații, dar am considerat întotdeauna că și el, și ea, se merită, s-au meritat, la momentul acela, unul pe altul”, s-a confesat Botezatu.

