Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc au făcut un pictorial special pentru Sărbători, în exclusivitate pentru Fanatik. Cei doi au vorbit pentru prima dată despre relația pe care o au, iar antrenorul a făcut declarații surprinzătoare. Ședința foto s-a desfășurat la un atelier de haine din București, acolo unde și Anamaria Prodan a făcut mai multe ședințe foto.

Imaginile le-a văzut și Anamaria Prodan. Impresara a apărut la Realitatea Plus și a rupt tăcerea. L-a criticat dur pe soțul ei pentru că a apărut în mod oficial alături de amantă. Totodată, ea a mai menționat că nu a știut ce să îi spună băiatului ei în legătură cu ipostaza în care apare tatăl lui. „Nu am divorţat, nici măcar primul termen nu a fost stabilit. Nu s-a discutat absolut nimic. Am fost sunată de băieţelul meu mic, de 13 ani. Nu am răspuns instant, am stat un pic şi am simţit atât de multă… nici greaţă nu pot să îi spun.

Am realizat după atât de mult timp că toată bunătatea mea, toată dorinţa mea de a nu expune familia mea a ajuns să fie călcată în picioare de presă cu ajutorul soţului meu, Laurenţiu Reghecampf. Nu am putut decât să îi dau un mesaj de felicitare pentru această şedinţă foto care ar fi trebuit să rămână în laptopul personal. El nu îşi vede copilul, nu îl vizitează. Din când în când mai trimite 100 de euro. De Sărbători a considerat că 25 de milioane de lei vechi este suficient”, a declarat Anamaria Prodan la TV.

Anamaria Prodan: „El vrea să distrugă această familie”

Impresara l-a mai acuzat pe soț că nu își vizitează băiatul, pe Laurențiu Reghecampf jr. „Anamaria este acea mamă rea, care îşi învaţă copiii să nu îşi iubească tatăl. A venit momentul să vorbesc după atâţia ani. Suferinţa copilului meu este atât de mare încât domnul Laurenţiu Reghecampf trebuie să înţeleagă că o relaţie dintre doi oameni se poate termina, putem să avem iubiţi, iubite, dar iubirile nu trebuie să devină publice.

Dar pe tine nu te interesează să vezi copilul minor. Spui că îţi aduce COVID când te rog să îl iei când sunt plecată din ţară. De fete nici nu vrei să auzi. Toată munca vieţii mele este tăvălită şi presa face statui unui om care este căsătorit. De un an de zile Laurenţiu Reghecampf vrea să distrugă această familie. Pe 1 iunie făceam nunta. Familia este cel mai important lucru pe care un om o poate avea. Tot ce se construieşte pe lumea asta este despre familie.

Astăzi îţi dai arama pe faţă, de un an te faci de râs sistematic. Azi, nu văd decât nişte fotografii cu mine în presă pe care le are numai soţul meu, nişte pictoriale alături de amantă, jenante, în condiţiile în care copilul îţi plânge acasă şi vrea să te vadă, dar spui că îţi aduce COVID. La fotbal toţi părinţii râd”, a mai menționat ea.

„Soțul meu face plângeri”

Anamaria Prodan e deranjată de toată situația prin care trece. Îl acuză pe Laurențiu Reghecampf că își protejează prea mult amanta, chiar că a amenințat mai multe persoane pentru Corina. „De doi ani nu mi-am luat avocat și mi-am luat doar batjocură. Cumva, trebuia să disperăm în neant. Mi se pare trist că ceva a învins iubirea unui tată pentru copilul meu. Soțul meu face plângeri. Din dragoste, pentru familia noastră, mai multe persoane mi-au trimis filmulețe cu amanta sa. El a amenințat și a vrut să distrugă aceste persoane, eu am încercat să îl salvez și am aplanat acest scandal. Pentru mine era bărbatul perfect. Era soarele nostru. Am ajuns râsul unei țări întregi. Viața privată trebuie să rămână acolo. Eu i-am explicat”, a mai spus la TV Anamaria Prodan.

