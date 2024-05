Laurențiu Reghecampf a mers joi, 9 mai, la Poliția Snagov, unde a făcut plângere penală împotriva Anamariei Prodan. Antrenorul susține că nu știe unde sunt bunurile sale în valoare de peste 600.000 de euro.

Printre acestea se numără o mașină Ferrari 488 GTB evaluată la peste 300.000 de euro, un Mercedes Maybach cu o valoare de peste 200.000 de euro, o barcă Mastercroft X Star 2014, evaluată la peste 100.000 de euro, și un ATV.

„Am făcut plângere penală pentru că nu știu unde este un Ferrari, nu știu unde este barca. Aveam un ATV, un skyjet, care nu mai sunt la proprietate. Maybach-ul este trecut de pe firmă pe persoană fizică fără să mă anunțe pe mine, noi fiind în firmă 50%/50%”, a spus Reghecampf pentru Gândul.

Pentru cancan.ro, Laurențiu Reghecampf a declarat: „M-am adresat Poliției pentru că au dispărut anumite bunuri de valoare pe care le lăsasem în casa familiei. Bunurile la care mă refer nu sunt comune, ci îmi aparțin în totalitate sau parțial, ca asociat cu 50% în firma pe care am deținut-o împreună. Nu mă interesează cu cine locuiește în casa noastră, dacă este alt bărbat, ori dacă acesta beneficiază de bunurile respective. Ci vreau să mă asigur că nu au fost înstrăinate, așa cum am descoperit că una dintre mașini ar fi fost trecută de pe firmă pe persoană fizică, fără nicio hotărâre AGA. Pe de altă parte, anunț în premieră că am hotărât să-l acționez în judecată și pe avocatul doamnei, Oleg Burlacu, pentru prejudicierea imaginii. Acesta a afirmat că aș fi fost urmărit penal, în condițiile în care aceste date sunt totalmente false. Nu mai tolerez lipsa de bun simț, de respect!”.

„Vă rog să nu mă mai asociați în absolut nimic legat de Reghecampf”

După ce antrenorul a mers la Poliție pentru a-i face plângere penală, Anamaria Prodan a reacționat. Impresara este de părere că fostul ei partener de viață are prea mult timp liber, iar de această situație se va ocupa avocatul ei.

„Reghe are timp liber. Mult. Săracul. Avocatul meu va vorbi despre tot ce vreți să știți. Eu nu am timp de așa ceva. Eu am o super gală de box de organizat la Craiova. Iubitul meu, Ronald Gavril, luptă pentru titlul mondial. Vrem să facem ceva unic în Craiova. Vă pup și vă mulțumesc și vă rog să nu mă mai asociați în absolut nimic legat de Reghecampf”, a spus Anamaria Prodan.

