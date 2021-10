Theo Rose a fost în centrul atenției la un eveniment din București, după ce și-a făcut apariția într-o rochie extrem de sexy și la care nu purta lenjerie intimă. Constantin Enceanu a admirat-o în fotografii pe artistă și a avut o reacție care a amuzat-o pe aceasta.

„Cam goală!”, a scris Constantin Enceanu la fotografia cântăreței. „Sunt pe jos!”, a răspuns Theo Rose pe Instagram.

Artista nu se aștepta ca interpretul de muzică populară să-i comenteze la fotografie. Theo Rose le-a povestit și fanilor săi întâmplarea, iar situația a fost destul de amuzantă. Într-adevăr cu ținuta pe care a avut-o, fosta concurentă de la „Bravo, ai stil!” nu avea cum să nu atragă toate privirile.

Theo Rose, fără lenjerie intimă la un eveniment monden

Într-o rochie neagră, lungă, foarte mulată pe corp, Theo Rose și-a făcut apariția la un eveniment care a avut loc în București și la care au participat multe vedete, printre care Andreea Marin, Anamaria Prodan, Elisabeta Lipă, Daniel Pavel, Cătălin Botezatu.

Articolul vestimentar i-a pus vedetei formele în evidență, mai ales că într-o parte rochia era foarte decupată, prinsă doar cu un șiret. Chiar atunci când s-a urcat pe scenă pentru a primi premiul, s-a putut observa cu lejeritate că Theo Rose nu a purtat lenjerie intimă, fapt ce l-a recunoscut și ea, pe Instagram.

„N-am chiloți astăzi. Așteptam cu nerăbdare să spun asta, a fost un an extraordinar pentru mine, într-adevăr, an pentru care am muncit mult”, a spus Theo Rose.

