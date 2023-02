Astăzi, 6 februarie, Cătălin Crișan împlinește 55 de ani. Celebrul artist a spus cum este viața lui la 55 de ani. „În a II-a mea piesă de teatru pe care o scriu, un personaj îi spune celuilalt: «Vasile, având în vedere că am trecut de cincizeci de ani și evident viitorul meu este mai scurt față de trecut încerc să iau lucrurile așa cum vin și să mă bucur de ele…». Așadar cam așa procedez și eu. Am început să-mi fac curățenie în suflet, în priorități, în alegerea prietenilor adevărați și-i mulțumesc zilnic lui Dumnezeu că-și îndreaptă atenția și către mine”, a declarat acesta pentru Fanatik.

Artistul s-a schimbat mult de-a lungul anilor și a reușit să învețe multe până la această vârstă. Dacă la 20 de ani era un tânăr rebel, acum Cătălin Crișan este mult mai echilibrat și nu-i pare rău de nimic din ceea ce a făcut până acum.

„Provin dintr-o familie extrem de ancorată în realitățile de atunci și de acum. Am primit o educație frumoasă chiar dacă a fost destul de spartană. La noi în casă se asculta doar muzică clasică, tatăl meu era «obsedat» de petrecut timpul liber în aer curat și astfel am făcut multe sporturi. În rest… muzică, citit etc. Ce am câștigat? O bază, șapte ani de acasă.

După, am câștigat experiența oferită de către viață, pentru că Dumnezeu a vrut să văd aproape toată lumea aceasta și să cunosc în fiecare zi alți oameni, totul datorându-se meseriei mele. Ce am pierdut? Vremea cu oameni care meritau să le închizi ușa, nu să le-o deschizi. Eu cred așa: Există oameni care seamănă cu anumite tipuri de buruieni pe care oricât le-ai smulge sau le-ai da cu erbicid, ele tot apar”.

„Ne susține în cariera muzicală, fiind de asemenea și principalul vinovat pentru care am ales această cale”

La 55 de ani, Cătălin Crișan este tatăl a trei copii, doi cu prima soție, Lucia Bubulac, iar cu Alina Cupșa, cea de-a doua soție, mai are o fetiță. Daria Crișan și Raris Crișan spun că au o relație bună cu tatăl lor, însă când vine vorba de partea financiară, situația s-a schimbat.

Fata cea mare a cântărețului susține că nu se vede atât de des cu tatăl ei, pentru că programul încărcat nu prea le permite. Raris ține legătura cu Cătălin Crișan mai mult telefonic. „De văzut, ne vedem mai rar, din cauza programului încărcat, dar ne bucurăm de avansarea tehnologiei și vorbim la telefon”.

Cei doi copii au mărturisit că sunt susținuți de tatăl lor în carieră. Raris Crișan a lansat recent și prima lui piesă, însă Cătălin nu a fost prezent la lansare. „Cum a spus și el și îl citez: «Veniți la mine că vă ajut cu orice». Evident că ne susține în cariera muzicală, fiind de asemenea și principalul vinovat pentru care am ales această cale, sau cum îmi place mie să cred, ea ne-a ales pe noi”, a declarat tânărul pentru Fanatik.

Când au fost întrebați dacă mai sunt ajutați financiar de Cătălin Crișan, Daria și Raris au răspuns: „La ultimele două aș prefera să nu răspund. (…) Cred că este irelevant răspunsul la această întrebare, dar dacă chiar vreți să știți, de Crăciun mi-a luat un elicopter.”

Ca în orice altă familie mai există și discuții în contradictoriu, dar băiatul cânărețului declară că acestea trec destul de repede. „Ne certăm și împăcam la fel repede… ca orice familie de artiști”, a încheiat Raris.

