După o relație de aproape 10 ani, Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman și-au spus adio, însă au păstrat o relație bună de prietenie. Cei doi se întâlnesc destul de des pe platourile de filmare, acolo unde își petrec majoritatea timpului. Tânăra actriță și-a făcut un nou iubit după despărțirea de actor și pare că este foarte fericită alături de cel cu care este acum.

Cristina Ciobănașu a postat mai multe fotografii pe rețelele de socializare, iar fanii au întrebat-o dacă este însărcinată, după ce au văzut o burtică suspectă. Actrița le-a răspuns tuturor și a menționat că nu este gravidă, dar s-a îngrășat câteva kilograme.

În urma observațiilor primite, ea a decis să mănânce mai sănătos și să meargă la sală, unde să scape de kilogramele acumulate.

„Mă uitam acum prin ce mesaje mi-ați mai trimis și m-a întrebat cineva dacă sunt însărcinată. Ei bine, nu! Nu, nu sunt însărcinată, doar în ultima vreme am mai luat niște kilogram în plus pentru că nu am mai avut grijă la alimentație și de aceea m-am și apucat de sport, pentru că mi-e foarte greu să am grijă la alimentație și m-am gândit că măcar sport să fac, dacă nu pot să am grijă de ce mănânc. Ce să fac dacă îmi place mâncarea?! Acum mai e cum mai e, dar mai încolo, când o să înaintez în vârstă, ce o să mai zic!? Că nu mai am scuză. Da, deci nu sunt însărcinată! Așa rău se vede burtica?!? Gata, ne punem pe treabă, sport pe pâine!”, a spus Cristina Ciobănașu.

Recent, Vlad Gherman a declarat că nu ar avea niciun fel de problemă să formeze un cuplu pe platourile de filmare cu Cristina Ciobănașu, iar ea i-a susținut răspunsul. „Asta este meseria de actor”, au spus cei doi.

