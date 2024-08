În urmă cu mai bine de două săptămâni, Ioana și Ilie Năstase au avut un scandal în fața blocului din Mamaia. Totul a început când Ioana a fost surprinsă vorbind la telefon, ceea ce a stârnit gelozia fostului mare tenismen. Ilie a acuzat-o că ar fi în contact cu un amant, lucru care a aprins spiritele între cei doi. Disputa a avut loc în fața apartamentelor lor, începând printre tufișurile care separă cele două locuințe.

Ilie Năstase, vizibil iritat, a început să-i reproșeze soției diverse lucruri. Ioana, la rândul ei, a renunțat la telefon și a ripostat, gesticulând. Cei doi au continuat altercația chiar și în drum spre un magazin din apropiere, unde Ilie și-a cumpărat vin și apă, iar Ioana doar o sticlă de apă. Tensiunile nu s-au oprit aici. După ce a gustat din vin, Ilie a reluat atacurile, acuzând-o din nou pe Ioana de infidelitate.

Ea însă i-a răspuns tăios, spunându-i să se retragă în apartamentul său. „Cine-i ăla? Ăla-i amantul tău! Te-am văzut, am auzit tot!”, i-ar fi strigat Ilie Năstase, iar replica a venit imediat: „Ești drogat! Du-te la tine în apartament, că ești bătrân!”.

Nick Rădoi ține legătura cu Ioana Năstase

Deși Ilie Năstase a regretat scandalul cu soția și a spus că s-a răzgândit, că aceasta nu i-a fost infidelă, într-o imagine publicată de Cancan, Ioana Năstase apare alături de Nick Rădoi, fostul ei iubit. „Într-adevăr, avem o legătură de prietenie. Da, este adevărat, mai vorbim, dar suntem doar prieteni. Mai multe nu aș vrea să comentez despre subiectul acesta”, a spus omul de afaceri despre legătura cu soția lui Ilie Năstase.

După toate acestea, Ioana Simion are o primă reacție, spune că imaginea cu ea și Nick Rădoi nu e una actuală, e veche. „Bună ziua! În ultima perioadă au apărut nenumărate articole la adresa mea. Aceste articole țin să precizez ca m-au afectat foarte mult, atât pe mine cat și familia mea. Nu fac absolut nici o justificare în fața nimănui referitor la viața mea personală, care îmi aparține în totalitate.

Referitor la ultima fotografie publicată de Cancan, duc la cunoștință faptul ca aceasta ,este o fotografie foarte veche care face parte din trecutul meu asumat. Vă respect, vă mulțumesc și v-aș fi profund recunoscătoare dacă ați opri această hărțuire împotriva mea!”, a scris ea pe Facebook.

Ilie Năstase regretă că și-a acuzat soția de infidelitate

După scandalul de la Mamaia, Ilie Năstase a venit cu o explicație. Deși i-a reproșat soției că are amant, el a susținut apoi că aceasta îi e fidelă. „Eu sunt mai coleric! Toată lumea mă știe! A fost o ceartă în familie. Eu cred că în orice familie sunt astfel de certuri, nu?! Chestia cu amantul, am zis-o pur și simplu la nervi! Nu a fost adevărat!

Vreau să subliniez că eu nu am acuzat-o de infidelitate! Eu sunt învățat cu ce se scrie în presă, dar pe ea o afectează, are familie. Ea a fost și este o femeie fidelă! Ea mi-a fost credincioasă în toți acești ani de căsnicie! M-aș fi bucurat să fi cunoscut o femeie ca ea mai devreme!”, a declarat Ilie Năstase pentru Click. „Nici un divorț! Nu există așa ceva! Ce am spus atunci, am spus doar la nervi, la supărare. Repet, Ioana e o femeie fidelă!”, a mai spus acesta.

