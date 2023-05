Lia Bugnar a decis să nu modifice în vreun fel rolul lui Theo Rose, chiar dacă în viața reală așteaptă un copil, și nici să profite de acest lucru dând scenariul peste cap și creând unul neașteptat. Întrebată în cadrul unui interviu dacă a schimbat destinul personajului lui Theo Rose în serial, Lia Bugnar a fost directă.

Reporter: „Ați tachinat vreodată personajul lui Theo Rose? I-ați schimbat vreodată destinul?”

Lia Bugnar: „Nu înțeleg întrebarea! V-am explicat deja că lucrez cu toate personajele, încercând să le fac cât mai interesante și cât mai urmăribile de către fanii serialului”.

Reporter: „Theo Rose e foarte aproape să devină mamă. Asta nu schimbă datele problemei?”

Lia Bugnar: „Asta ar trebui s-o întrebați direct pe actriță! Din perspectiva scenaristului eu continui să scriu povestea. În povestea noastră nu apare nicio sarcină. Deci, personajul e prezent în film. Personajul nu dispare!”, conform Impact.

Theo Rose va naște peste aproape o lună

Mai este foate puțin până ce Theo Rose și Anghel Damian își vor ține băiețelul în brațe. Până atunci, artista își ține fanii la curent cu toate trăirile sale din această perioadă. Vedeta este din ce în ce mai emoționată și nu ezită să recunoască asta public.

„Visez de câteva nopți numai posibile variante de naștere. Am visat că a scos copilul mâna prin burta mea și că stăteam și eu și încă două moașe să ne uităm la el cum respiră prin crăpătură. I-am rugat pe doctori să-mi pună măcar un fermoar, să nu-i fie frig.:)))) Am visat că m-am ridicat după naștere să-mi iau copilul și mi-a fost întinsă o fetiță născută prematur pe care nu știu ce minte am avut să refuz să o iau acasă”, a spus Theo în mediul online.

