Artistul Adrian Sînă susține concerte, dar și cântări la evenimentele private unde e invitat alături de trupa Wedding Crashers. De curând, el a fost acuzat că nu a onorat contractul pe care l-a avut la o nuntă. Mireasa, revoltată, a transmis: „Aș vrea să vă fac atenți viitori miri cu cine încheiați contracte pe partea de muzică. Noi am avut contract încheiat din 11.10.2022 cu avans de 1.500 de euro să ne cânte la nuntă pe data de 26.08.2023.

„Ne-a anunțat că nu mai poate veni, că are turneu în Asia”

Ne-a anunțat cu 3 săptămâni înainte de nuntă că nu mai poate veni, că are turneu în Asia, pe când el a luat altă nuntă la Craiova, chiar el a postat pe story. În Zalău pentru septembrie a mai anulat o nuntă cu același pretext. Noi am găsit printr-un mare noroc, anulare la alt band pe care o să-l recomand din tot sufletul în altă postare, că nu vreau să le apară numele lângă Adrian Sînă și Wedding Crashers. Vă atașez poze cu dovezile”, a afirmat tânăra mireasă, pe rețelele de socializare.

Declarațiile acesta au ajuns și la urechile lui Adrian Sînă, care s-a apărat. „Au apărut tot felul de știri care sunt total false, că aș da țeapă sau așa mai departe. Eu înțeleg supărarea domnilor din Dej, pentru că sunt din Dej, nu din Cluj.

Recomandări Elevul care a înjunghiat-o pe profesoara de japoneză din București a cerut permisiunea de a merge din nou la școală. Ce a decis instanța

Adrian Sînă: „Primesc foarte multe cereri pentru evenimente și nu pot să le onorez pe toate”

Într-adevăr, am avut o înțelegere cu ei la un moment dat, dar din păcate chiar nu pot să onorez toate evenimentele. Primesc foarte multe cereri pentru evenimente și nu pot să le onorez pe toate. Mi-am cerut scuze că nu pot să ajung la evenimentul lor, le-am înapoiat avansul pe care mi l-au dat, le-am oferit șansa să îi ajut să își găsească o altă formație pentru nuntă, dar nu cu trei săptămâni înainte, cu mult mai mult timp”, a declarat Adrian Sînă pentru Unica.ro.

„Doamna pare că s-a supărat așa un pic, dar chiar îmi pare rău”, a mai precizat cântărețul.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Adrian Sînă, partener de afaceri cu Anca Serea

În urmă cu aproximativ trei ani, Anca Serea și Adrian Sînă au pus împreună bazele unei afaceri cu produse cosmetice 100% organice. Principalul scop a fost să producă cosmetice de bună calitate, apoi a fost interesul financiar. Cântărețul a vorbit pentru ego.ro despre noua gamă de produse pe care le-a lansat.

Recomandări Ce povesteau acasă soldații ruși de pe front, în convorbiri interceptate de Kiev, în iulie. „Să ne folosim degetele pe post de baionete?”

„E un produs care a căpătat destul de multă popularitate și chiar putem spune că este un produs-cheie în catalogul nostru. Între timp, am dezvoltat și alte produse. Spre exemplu, am lansat colecția «Serea organic». (…)

Am făcut această colecție cu un producător italian care are cultură de aloe vera organică și de măslini. Avem niște produse senzaționale. Au certificări organice, ceea ce este un lucru foarte important. Am făcut două produse în colecția „Serea organic”.

Un ser cu hialuronic și o cremă hidratantă cu aloe vera organică și cu măslini, cu hialuronic, cu moleculă mică. Foarte multe lucruri și foarte bune produse anti-aging, de hidratare, care pot fi folosite și de un ten sensibil, chiar și un ten cu probleme”, a declarat Adrian Sînă.

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro Cutremur în România, în urmă cu puțin timp. Ce magnitudine a avut și unde s-a resimțit

Viva.ro Lavinia Șandru, adevărul dureros despre divorțul de Darius Vâlcov, tatăl fiicei sale: 'De cinci ani...' Ce a dezvăluit și Rareș Bogdan despre căsnicia ei

AVANTAJE.RO Diagnosticată cu cancer la plămâni și metastaze pe creier, Rona Hartner face declarații de pe patul de spital

FANATIK.RO Ce să nu porți niciodată la nuntă. Se spune că simbolizează nepăsare față de miri

Știrileprotv.ro Șef în spionajul ucrainean: Sunt indicii că Putin ”și-a întâlnit creatorul”, iar Rusia folosește dubluri în locul său

Observatornews.ro "Aveau sânge peste tot. Maşina e pe sfert ruptă!" Impact devastator la intrarea în Pasajul Muncii. Patru bărbați au ajuns la spital

Orangesport.ro OUT de la Farul după eliminarea din Conference! Gică Hagi a început curăţenia după ratarea visului european

Unica.ro 'Bebelușului îi cădea părul'. A instalat o cameră ascunsă la ușa de la intrare și a fost șocat să vadă ce făcea vecinul lui. A sunat imediat la poliție