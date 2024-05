Reacția lui Alex Dobrescu după ce Cristina Cioran a anunțat că are un nou iubit: „Deodată vorbește de dragoste”. Are interzis să se apropie de ea

Ani de zile, Cristina Cioran și Alex Dobrescu au format un cuplu, rodul iubirii lor fiind fetița Ema. Nu s-au mai înțeles și au ajuns la despărțire, una cu scandal, căci vedeta l-a acuzat pe bărbat că a fost violent. Poliția și instanța au intervenit, Alex Dobrescu are ordin de restricție, nu se poate apropia de Cristina și de copilul lor.

În ciuda greutăților întâmpinate cu Alex Dobrescu, soarele a ieșit și pe strada Cristinei Cioran, care are acum un nou iubit. Reacția lui nu a întârziat să apară, vedeta declara că Alex Dobrescu vrea să se împace cu ea.

Cristina Cioran: „Alex acum tot încearcă să se împace”

„Alex acum tot încearcă să se împace. Deodată vorbește de dragoste, nu am înțeles de ce, nu înțeleg ce este în mintea lui. Cum s-a gândit el că după tot ce s-a întâmplat ar mai exista o urmă de împăcare. Nu, nu înțeleg! Eu știu că în dragoste te gândești foarte mult la celălalt, să nu îi rănești sentimentele, cum să nu îl faci să sufere, adică mă gândesc că așa este în dragoste, cel puțin așa este din punctul meu de vedere”, a spus Cristina Cioran în urmă cu câteva zile, în emisiunea lui Dan Capatos de la Antena Stars.

Chiar și așa, vedeta era hotărâtă să nu se mai împace cu Alex Dobrescu. „Faptul că acum caută împăcare cu mine și îmi vorbește despre sentimente puternice și așa mai departe nu reprezintă pentru mine nimic, pentru că tot ce s-a întâmplat a fost atât de urât, încât a șters orice lucru bun, orice parte bună care ar fi fost între noi, în afară de existența Emei”, a mai spus Cristina Cioran.

Alex Dobrescu: „Nu mă mai interesează nici de ea, nici de copil”

Dacă acum câteva zile își dorea împăcare cu mama fetiței sale, în weekend, Alex Dobrescu a fost surprins în compania altei femei sărutându-se. La furie, el a declarat acum câteva săptămâni că vrea să uite de Cristina Cioran și fetița lor și să își întemeieze altă familie.

„Mă bucur din tot sufletul meu că nu mă iartă. Nici nu avea ce să ierte. Nu îmi mai doresc să mă împac cu ea sau să mă căsătoresc, așa cum voiam cu ceva timp în urmă. De ce? Pentru că voia să mă bage la pușcărie. Îmi fac alt copil. Nu mă mai interesează nici de ea, nici de copil (de fetița lor împreună – n.r). Oricum nu am voie să o văd. Am scăpat de toate cotoroanțele. Acum am o iubită nouă. Lucrez la o nouă familie. Vedem ce ne rezervă viitorul, dacă voi deveni din nou tată sau nu, oricum eu am doi copii”, a spus Alex Dobrescu, pentru Click!

Cine e noul iubit al Cristinei Cioran

Fosta prezentatoare de televiziune și-a refăcut viața amoroasă, are un nou iubit, un om de afaceri căruia nu i-a dezvăluit încă identitatea. Au planuri mari împreună, vor să se mute din România. „Da, sunt cu cineva acum. Este o persoană deosebită. E un om care chiar are afaceri, este mult mai tânăr decât mine și este extrem de atașat și de Ema! Cât de curând ne vom muta din România”, a declarat pentru Cancan Cristina Cioran.

