Ieri, 18 octombrie, Lora a fost invitată în cadrul emisiunii „La Măruță”, de la Pro TV. Îmbrăcată într-o rochie scurtă, decoltată și cu volane în partea de jos, cântăreața a apărut în platou cu zâmbetul pe buze. „Superbă ca de obicei”, i-a spus Cătălin Măruță artistei, care a și cântat.

În emisiunea de la Pro TV, Lora a interpretat melodia „Goală”, pe care a lansat-o în urmă cu 10 zile. În culise, un prieten a filmat-o pe artistă interpretând melodia în platoul de la Pro TV, iar apoi ea a distribuit clipul pe Facebook.

E surprinsă cântând și dansând provocator alături de colegele ei. „Da, ştiu! Sunt urâtă, bătrână şi fără voce. Atât s-a putut! ✌️”, a scris artista în dreptul cipului distribuit în mediul online.

Fanii au contrazis-o, i-au apreciat clipul, care a strâns deja zeci de mii de vizualizări. Printre cei care au comentat se numără și Cabral: „Cam mișto baba…”, a scris el, iar fanii au reacționat: „Dacă vede Andreea comentariul…??!!”

Ce a declarat Lora în emisiunea lui Cătălin Măruță

De curând, pe Instagram, Lora a postat un mesaj tăios. „Multe vipere manipulatoare deghizate în victime au încercat să-mi distrugă reputația, cariera, viața. Am crezut că vor reuşi, dar mai mult am crezut protecția mea Divină. Aveți grijă de voi”.

În emisiunea lui Cătălin Măruță, ea a vrut să explice postarea făcută. „Au fost multe, multe situații așa. Au fost oameni care mi-au fost alături doar ca să dea bine. (…) Problema e când investești suflet în astfel de relații. (…)

Nu cred că scapă cineva din existența asta fără. Înveți să nu te mai consumi, să mai dai diamante la porci așa repede. Eu sunt drăguță și vreau să mă deschid și să te deschizi, dar mi-am păstrat o protecție. Nu îți dau zece din oficiu, hai să începem de la cinci.

„Mereu am avut anxietatea că voi fi părăsită”

Lora a împărtășit o parte din viața sa personală, vorbind deschis despre provocările cu care s-a confruntat și despre modul în care și-a depășit anxietățile. Artista a învățat să aibă răbdare și să se accepte așa cum este, cu bune și cu rele.

Cu sprijinul partenerului său de viață, Lora a descoperit că autenticitatea și sinceritatea îi aduc în preajmă oamenii adevărați, care o susțin și o apreciază pentru cine este cu adevărat.

„Am fost foarte inspirată să am răbdare și cu mine, să mă înțeleg, să mă iert și să mă accept, să nu mai încerc să fiu perfectă… Mereu am avut anxietatea că voi fi părăsită, că nu îi va plăcea cuiva de mine. Cu el (n.r. – partenerul ei de viață), am învățat că lucrurile stau complet diferit, e foarte ok să fii tu; cu cât ești mai tu, cu bune si cu rele, oamenii tăi te vor găsi și vor fi acolo, cei care trebuie”, a spus Lora la Radio Impuls.