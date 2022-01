Recent, pe una dintre rețelele de socializare, artista a încărcat mai multe fotografii cu ea, de la plajă. În vârstă de 66 de ani, Maria Dragomiroiu nu se ascunde să pozeze în costum de baie. Artista a optat pentru un costum de baie întreg, negru, tip rochiță, care i-a avantajat silueta. Imaginile au fost văzute și de Cătălin Botezatu care i-a comentat apariția pentru impact.ro.

„Pe lângă faptul că are o voce superbă, care a dăinuit în timp, Maria Dragomiroiu are și o frumusețe de Ileana Cosânzeana, acel păr superb, lung de un metru. Este aproape imposibil ca, la 66 de ani, să ai o podoabă capilară atât de frumoasă. Este foarte greu de întreținut, firul este lung și des. Maria Dragomiroiu ar putea face lesne reclamă la șampon. Este un exemplu viu că se poate ca, la 66 de ani, să arăți impecabil. Mă refer la ținută, la atitudine, la trup, are un corp desăvârșit, un tonus bun.

Poza cu Maria Dragomiroiu este una bună de pus pe coperta revistelor. E de dat de exemplu generațiilor de acum care au încă de la 20 de ani au fundul căzut. Le dă clasă pițipoancelor! Cred că Maria apelează la o alimentație foarte sănătoasă, dar cred că face și sport, are musculatură tonifiată, se vede!”, a declarat Cătălin Botezatu.

Acum ceva vreme, la Antena 1, Maria Dragomiroiu recunoștea că face sport zilnic, dar și că are mare grijă la alimentație. „Fac genuflexiuni. Măcar 15 sau 20, înainte de culcare. Rotesc mâinile, capul. 9 kilograme am slăbit așa. Nu mai sunt aşa disperată. Am 66 de kilograme. Dacă mai dau jos încă două kg, e binişor. În baie există cântarul. Dacă am mâncat sărat, cam la o săptămână este acolo și mă atenționează. Am ales să nu combin alimentele care îngrașă”, spunea ea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Maria Dragomiroiu face spectacol în SUA

În prezent, interpreta de muzică populară se află într-un turneu în America, împreună cu Gheorghe Gheorghiu, Romică Țociu, Cornel Palade și alți artiști de seamă. „Aici tot timpul ai câte ceva de făcut. Românii de aici sunt foarte prietenoși. Sunt iubitori de artiști. Am fost în Orlando, la niște prieteni extraordinari! Foarte frumos!

La New York, am fost și în Atlanta… eu și cu Paul Stângă, George Târgovișteanu, Romică Țociu și Cornel Palade ne vom întoarce acasă în două săptămâni, dar soțul meu, împreună cu Mioara Velicu, Gheorghe Gheorghiu și 3 Sud Est, rămâne aici încă o lună și ceva. Soțul mai are trupe și vine spre primăvară acasă”, a declarat Maria Dragomiroiu pentru WOWbiz.ro.

PARTENERI - GSP.RO Fiul lui Cătălin Zmărăndescu rupe tăcerea după ieșirile tatălui său de la Survivor. „Nu m-a crezut nimeni! Acum știe toată țara”

Playtech.ro Prinsă în pădure cu amantul! O celebră prezentatoare de la noi și-a spulberat căsnicia

Observatornews.ro Bărbatul care şi-a obligat prietenul să îşi sape groapa, apoi l-a ucis pentru că îi violase fetiţa nu va fi cercetat pentru crimă. Decizia judecătorilor ruşi

HOROSCOP Horoscop 19 ianuarie 2022. Scorpionii ar fi bine, chiar de la primele ore, să încuie undeva, departe, orice impuls războini

Știrileprotv.ro Maxim a fost răpit de lângă bunica sa. Poliția i-a găsit cadavrul îngropat într-un 'mormânt' de beton

Telekomsport Prezentatoare TV celebră, concediată după ce şi-a umilit o colegă. Ce a putut spune. Emisiunea ei iese din grilă

PUBLICITATE AZI PENTRU MÂINE. La ce să ai grijă și acum, chiar dacă sărbătorile s-au terminat