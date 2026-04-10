Radu Ciucă va face parte din emisiunea prezentată de Denise Rifai, care va avea premiera pe 20 aprilie, de la ora 17:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Anunțul a stârnit imediat reacții, mai ales în rândul fanilor podcastului „Acasă la Măruță”, unde Radu Ciucă este coleg cu Cătălin Măruță. Mulți s-au întrebat ce se va întâmpla cu proiectul online, în condițiile în care Ciucă își începe o nouă etapă în televiziune.

Cătălin Măruță nu a lăsat prea mult loc speculațiilor și a avut prima reacție. Într-un moment filmat și distribuit pe rețelele de socializare, prezentatorul l-a întrebat direct pe Radu Ciucă, aflat chiar lângă el în studio, care sunt planurile sale.

„Am citit ziarele că Ciucă a plecat, s-a mutat, nu mai e cu noi. Trebuia să fie la muncă și ăsta a plecat. S-a mutat la Antena 1. Nu mai înțeleg nimic! Ce faci, nu ești la Antena 1? Deci fratele Ciucă e în continuare. O să fie alături de Furnicuțe și de Denise de la ora 17:00”, a declarat Cătălin Măruță, pe Instagram.

Răspunsul nu a întârziat: Radu Ciucă va fi prezent în emisiunea lui Denise Rifai în intervalul de difuzare, urmând ca în restul timpului să continue colaborarea alături de Măruță.

Astfel, Radu Ciucă pare pregătit să îmbine televiziunea cu mediul online, fără a renunța la proiectele deja consacrate. Podcastul „Acasă la Măruță” va continua, spre bucuria fanilor care urmăresc deja formatul pe YouTube.

Ce rol are Radu Ciucă în emisiunea prezentată de Denise Rifai la Antena 1

Un format în care curiozitatea devine motiv de sărbătoare, în care întrebările celor de acasă sunt adresate de două Furnicuțe indiscrete, în care realizatoarea le oferă invitaților o experiență completă, iar co-prezentatorii cele mai tari provocări. Furnicuțele, show-ul de care toată lumea avea nevoie, începe din 20 aprilie, de luni până vineri, de la 17:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Denise Rifai și cele două Furnicuțe, Scamă și Blană, vor fi gazdele fiecărei seri și vor construi invitaților mediul prielnic în care aceștia să răspundă la cele mai arzătoare întrebări și să treacă prin cele mai puternice emoții. 

Alături de aceștia, responsabil cu energia pozitivă și cu muzica de calitate va fi Radu Ciucă! Acesta se alătură proiectului, după ani de experiență în televiziune, atât în partea de prezentare, cât și în cea de editare video. 

După cum menționează și acesta, noul pas îi oferă „un nou capitol în care simt că pot să mă arăt și altfel în fața publicului. Și da… recunosc, abia aștept să mă și distrez serios în povestea asta”.Înainte de începutul difuzării, Radu Ciucă declară despre rolul său și apariția de luni până vineri: „Pentru mine, alăturarea în proiectul ăsta înseamnă, sincer, un amestec foarte frumos de entuziasm, emoție și puțină nebunie bună. E genul de format în care simt că mă pot juca, că pot aduce energie, umor și mult din ce sunt eu cu adevărat. Vin după foarte mulți ani într-un loc care m-a format enorm, lângă Cătălin Măruță, omul lângă care am crescut profesional și uman. Și cred că exact experiența asta mă face azi să intru în „Furnicuțele” cu și mai multă poftă. Pe scurt: eu vin cu muzica, vibe-ul și pofta de joacă, Furnicuțele vin cu haosul organizat, Denise vine cu forța ei, și împreună cred că o să iasă ceva foarte viu. Adică exact genul de proiect în care nu prea ai cum să te plictisești. Nici noi, nici publicul”.

