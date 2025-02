De aproape 10 luni, CRBL trăiește o poveste de iubire cu Olga Guțanu, tânăra fotomodel care are jumătate din vârsta lui. În ciuda controverselor, îndrăgostiții continuă relația și nu se feresc să apară împreună pe rețelele de socializare, unde au o mulțime de fani.

Acolo au apărut recent, pe Tik Tok au avut o primă reacție după ce publicația Cancan a scris că relația lui CRBL cu Olga Guțanu are zilele numărate. Publicația a citat o sursă apropiată de cei doi: „O terorizează cu mesajele, mai ales când pleacă la ședințe foto sau prezentări prin străinătate, o sună cu video ca să vadă cu cine e. Este bolnav de gelozie! La început, Olgăi îi plăcea să primească multă atenție, dar acum a început s-o deranjeze comportamentul lui, să-i justifice mereu ce face și unde merge.

Este ca un leu în cușcă când nu dă de Olga, îi este frică probabil să nu dea curs mesajelor de la alți bărbați, pentru că sunt mulți care îi fac complimente și testează terenul. Nu cred că o să mai reziste mult relația lor, are balta prea mult pește, iar Edi (n.r.CRBL) nu pare sigur pe el”.

CRBL i-a cerut Olgăi Guțanu să asculte articolul de presă

Declarațiile acestea i-au fost citite de CRBL Olgăi Guțanu, care filma totul pentru un clip pe TikTok. „Hai să îți citesc o știre senzațională: Se întoarce roata după divorț pentru CRBL? Relația cu tinerica Olga are zilele numărate. O terorizează, este bolnav de gelozie”, i-a spus artistul iubitei sale, cu zâmbetul pe buze.

Recomandări Cum au ajuns piața și supermarketul jucători politici. Florin Dumitrescu, antropolog: „Echipa lui Georgescu instrumentalizează un tip de naționalism banal” | Interviu

„Hai măi, citești chiar asta? Tot?”, a replicat Olga, vizibil amuzată de ceea ce se scrie despre relația ei cu artistul.

„Iubita mea, trebuie să fim informați, trebuie să știm ce se întâmplă în țara asta. Citim presa, iubita mea!”, a continuat CRBL, în glumă. „Calmează-te!”, a spus Olga, încercând să pară că vrea să-l calmeze pe artist, care, cu un ton mai grav, dar în glumă, i-a spus: „Nu îți bate joc, știi că sunt bolnav. Când mă ia gelozia, nu știu ce iese din mine. Te rog frumos, stai și ascultă”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Unde s-au cunoscut CRBL și Olga Guțanu

Invitat în podcastul lui Cătălin Măruță, CRBL a dezvăluit unde s-a întâlnit prima dată cu tânăra care îi e iubită. „Joia noi mergem la clubul moto, avem întâlnirea noastră și într-o joi, cu doi prieteni de acolo, am ieșit în Centrul Vechi și acolo am cunoscut-o pe Olga, într-un bar, într-un pub. În seara aia ne-am cunoscut și apoi ea a plecat două săptămâni și m-am mai văzut cu ea apoi, după ce s-a întors.

Recomandări Laura Vicol și Vladimir Ciorbă scapă de arestul preventiv și au fost puși în libertate, în dosarul Nordis

Apoi ușor, ușor, constructiv, ne-am mai văzut, am povestit, și am ajuns astăzi aici, când mai avem un pic și facem șapte luni. Olga are 23 de ani, are jumătatea vârstei mele, mi se pare asta un lucru foarte rar, că sunt foarte puțini în lumea asta care nimeresc efectiv jumătatea pentru că așa s-a nimerit anul ăsta. Sunt șase luni în care ea este jumătatea mea, matematic vorbind și nu numai matematic vorbind”, a dezvăluit artistul în urmă cu două luni de zile.

Urmărește-ne pe Google News