Andreea Popescu a făcut primele declarații despre relația cu Dan Alexa, după luni în care apropierea dintre cei doi a fost intens discutată. Influencerița a fost invitată la „Sosurile lui Măruță”, unde a vorbit despre perioada de după divorț și despre lucrurile pe care le-a găsit în relația cu celebrul antrenor.

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au divorțat în luna martie a acestui an. La scurt timp, au apărut speculații privind o posibilă relație între influenceriță și Dan Alexa. Cei doi au evitat însă să ofere detalii despre viața lor personală.

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Ce a găsit Andreea Popescu la Dan Alexa

În cadrul emisiunii online „Sosurile lui Măruță”, Andreea Popescu a fost întrebată despre lucrurile pe care Dan Alexa i le-ar fi oferit și care i-au lipsit în fosta căsnicie.

Influencerița a răspuns că antrenorul i-a oferit, în primul rând, timp și prezență. Ea a explicat că Rareș Cojoc era foarte implicat în muncă și că, deși l-a susținut în cariera sa, simțea că atunci când acesta ajungea acasă nu era, de fapt, prezent.

„Timp și faptul că m-am simțit femeie și… Doamne ajută, că ce o să iasă de aici… nu știu! Mi-a oferit timp, prezență. Rareș s-a afundat foarte mult în muncă, ceea ce este ok, nu asta era problema, pentru că eu am fost acolo, l-am susținut, am fost cel mai mare suporter (…) doar că atunci când era acasă, nu era acasă, asta era problema”, a declarat Andreea Popescu, la Sosurile lui Măruță.

Declarația sa a oferit, astfel, și una dintre puținele explicații publice despre apropierea de Dan Alexa. Cu toate acestea, Andreea Popescu nu a intrat în detalii despre natura relației dintre ei.

Andreea Popescu a păstrat discreția în privința lui Dan Alexa

De-a lungul ultimelor luni, atât Andreea Popescu, cât și Dan Alexa au evitat să confirme public informațiile apărute despre ei. Influencerița a explicat că discreția nu a fost întâmplătoare. Potrivit acesteia, alegerea de a nu se afișa împreună a fost una făcută de comun acord.

În prezent, Andreea Popescu spune că între ea și Dan Alexa a rămas o relație de prietenie, însă lucrurile s-ar fi schimbat în ultima perioadă. Cei doi nu ar mai fi la fel de apropiați ca în urmă cu câteva săptămâni.

Ce spune despre speculațiile apărute după divorț

Andreea Popescu a vorbit și despre reacțiile apărute în mediul online după ce a fost asociată cu Dan Alexa. Influencerița a mărturisit că a deranjat-o în special ideea că ar fi „disperată” să atragă atenția antrenorului.

Ea susține că o parte dintre informațiile apărute au fost scoase din context și nu au reflectat realitatea dintre cei doi. După divorțul de Rareș Cojoc, Andreea Popescu a preferat să nu ofere prea multe informații despre viața sa sentimentală. Prima sa declarație mai clară despre Dan Alexa vine acum, însă influencerița continuă să evite să pună o etichetă relației pe care a avut-o cu antrenorul.

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au divorțat în martie

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au format un cuplu timp de mai mulți ani, iar despărțirea lor a fost anunțată în acest an. Ulterior, atenția s-a mutat asupra relației dintre influenceriță și Dan Alexa.

În declarațiile sale, Andreea Popescu a subliniat că problema din fosta căsnicie nu era faptul că Rareș Cojoc muncea mult, mai ales că ea spune că l-a susținut în activitatea sa. Nemulțumirea ei era legată de lipsa timpului petrecut împreună și de sentimentul că soțul ei nu era cu adevărat prezent atunci când se afla acasă.

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