Dani Oțil și soția sa, Gabriela, sunt cunoscuți pentru pasiunea lor pentru vacanțele exotice, iar Maldive este una dintre destinațiile lor preferate. Cei doi își încântă frecvent fanii cu imagini spectaculoase din paradisul tropical, dar acest lucru a stârnit și curiozitatea multora: cum reușește prezentatorul TV să-și permită aceste escapade costisitoare?

După ce cuplul a împărtășit pe rețelele de socializare fotografii dintr-o nouă vacanță în Maldive, întrebările incomode nu au întârziat să apară. „De unde ai bani de Maldive?” este una dintre cele mai frecvente curiozități ale urmăritorilor săi, iar Dani Oțil, în stilul său caracteristic, a oferit un răspuns care a stârnit amuzamentul fanilor săi.

„Pentru haterii care mă întreabă de unde am bani de Maldive o dată pe an. Băi, băieți. Trebuie să faci economie! Am aici motocicleta curierului, care a fost băgat în această cutie, avem stocul de cauciucuri, murături neromânești și colegul”, a spus Dani cu umor, răspunzând în același timp tuturor celor care au pus această întrebare. Prezentatorul TV a explicat în mod subtil că planificarea financiară și prioritățile sunt cheia pentru a-ți permite astfel de luxuri.

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu, vacanțe exotice și pasiune pentru călătorii

Dani și Gabriela Oțil sunt mari iubitori de călătorii, iar Maldive reprezintă locul unde își găsesc liniștea și se bucură de peisaje idilice. O vacanță în această destinație exclusivistă poate costa câteva mii de euro, dar pentru Dani, răsplata unei munci asidue este exact această posibilitate de a călători și de a experimenta locuri de vis.

Reacția Gabrielei Prisăcariu după ce a fost criticată că a plecat în Maldive fără copil

Dani Oțil și soția Gabriela au plecat din țară, înainte de Crăciun. După multe ore de zbor, cei doi au ajuns în Maldive, destinația în care Gabriela își dorește să ajungă an de an, după cum a declarat într-o postare pe Instagram.

Ajunși la resortul de lux unde sunt cazați, Gabriela Oțil a arătat camera, care are un pat matrimonial, iar în exterior au baia cu cadă, propria piscină și plajă. În imagini nu a apărut și băiețelul lor, Tiago, iar fanii curioși au început să le pună întrebări pe Facebook și pe Instagram.

„Unde este copilul? L-ați lăsat acasă tocmai când trebuie să vină moșul? Dacă este cu voi arată-l!”, i-a cerut un fan pe Facebook lui Dani Oțil. Și Gabriela Prisăcariu a primit mai multe întrebări despre fiul ei, astfel că s-a văzut nevoită să reacționeze la Story, pe Instagram.

„Copilul este acasă, cu bunicii. Cele mai frumoase vacanțe ale mele au fost la bunici, așa că ştiu cât de important este pentru el să petreacă timp cu ei și mă bucură enorm faptul că îi avem în viața noastră. Avem o vacanță programată şi cu el, şi vrem să o facem aşa cum simțim că e mai bine pentru familia noastră.

Hai să ne vedem fiecare de copilul nostru. Vă rog să încetați să vă dați cu părerea şi să fiți răi! Fiecare are dreptul să își trăiască viața aşa cum consideră că este mai bine pentru el și familia lui”, a transmis Gabriela Prisăcariu.

De altfel, într-un interviu la Antena Stars, Gabriela Prisăcariu declara că obișnuiește să aibă escapade doar cu soțul. „Noi avem, cumva, o regulă nescrisă. O dată la o perioadă ne luăm un weekend sau câteva zile doar pentru noi doi și simt din plin acel timp. Vă dați seama că îl iubim pe Tiago de suntem leșinați, dar contează extrem de mult acele câteva zile să fie doar pentru noi doi. Acasă ne întâlnim, dar nu avem timp de noi”, a spus Gabriela Prisăcariu.

