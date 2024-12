Imediat după ce Dani Oțil a terminat toate filmările pentru sărbători și a intrat în concediu de la Antena 1, prezentatorul și soția lui s-au îmbarcat în avion. Înainte de Crăciun, Dani Oțil și soția Gabriela Prisăcariu au părăsit țara, iar acum se relaxează într-o destinație exotică.

După multe ore de zbor, cei doi au ajuns în Maldive, destinația în care Gabriela își dorește să ajungă an de an, după cum a declarat într-o postare pe Instagram. Ajunși la resortul de lux unde sunt cazați, Gabriela Oțil a arătat camera, care are un pat matrimonial, iar în exterior au baia cu cadă, propria piscină și plajă.

„Mi-am propus să ajung în fiecare an în Maldive, sper că și soțul”, a scris pe Instagram Gabriela, care a arătat deja și primele imagini din vacanță.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Nici Dani Oțil nu s-a lăsat mai prejos, a arătat și el câteva poze din Maldive, dar a avut și un mesaj amuzant, caracteristic lui. În glumă a scris că nici anul acesta nu economisește bani pentru școala lui Tiago, fiul lui și al Gabrielei.

Recomandări Episodul care a generat conceptul de „terorist” la revoluția din 1989. Masacrul atroce a fost folosit pentru a alimenta psihoza națională

„Strângem bani pentru școala lui Tiago? Poate de iarna viitoare”, a scris prezentatorul în mediul online. Fanii au și reacționar la mesajul lui: „Il duceți la colindat și își strânge singur bani, căci cu voi nu are nici o șansă 🤣🤣🤣”, „Poate nu îi place la școală…si aveti o grijă în minus 🤷‍♀️”, „Măcar l-ați luat și pe el în Maldives?😊”.

În imaginile postate până acum, Gabriela și Dani Oțil dau de înțeles că fiul Tiago nu i-a însoțit, micuțul nu apare în nicio poză.

După sărbători, Dani Oțil are a doua emisiune la Antena 1

Power Couple România revine la Antena 1, la începutul anului 2025. Din 13 ianuarie, în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, Dani Oțil le aduce celor de acasă o experiență care nu poate fi ratată. Înainte de startul difuzării, cuplurile de la Power Couple România, sezonul 2 recunosc că a fost un proiect pe care nu-l vor uita niciodată, care le-a consolidat relația.

„Pentru noi, Power Couple a reprezentat o provocare, ne-a deschis dorința de aventură, de a încerca lucruri noi, de a ne învinge fricile și suntem siguri că vă vom provoca emoții puternice și în urma vizionării emisiunii, o să înțelegeți de ce avem o căsnicie de peste 30 de ani”, spun Leonard și Monica Doroftei.

Recomandări PNL a plătit o campanie în care Călin Georgescu a fost promovat intens pe TikTok, similară cu o campanie a Rusiei în Ucraina, a descoperit ANAF

Cu o relație ce are deja câțiva ani și care a marcat logodna, Diana Bulimar și Radu Dumitrache simt cât au crescut după această experiență: „Am descoperit frici, le-am învins, ne-am confirmat că suntem un Power Couple, dar cel mai important ne-am distrat”.

Deși nu este la primul reality show, DOC a fost pentru prima dată la TV, alături de soția lui, Anca Munteanu, iar proiectul a fost unul care i-a dezvoltat enorm: „O experiență unică, revelatoare, care ne-a consolidat relația si pe care am repeta-o oricând. Merită să urmăriți, este o metaforă absolut minunată a vieții de cuplu și un carusel emoțional dat la viteză maximă”.

„A fost cea mai intensă și șocantă experiență trăită de noi. Trebuie să vă uitați și să vă provocați imaginația la întrebarea: eu aș putea face asta?”, declară Radu și Alexandra Bucălae.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News