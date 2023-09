În urmă cu mai bine de o săptămână a avut loc Festivalul Mamaia, în cadrul căruia Loredana Groza a susținut un spectacol. Alături de ea a urcat pe scenă și Horia Moculescu, împreună au cântat melodia „Și dacă”. La finalul interpretării, artista s-a așezat în genunchi în fața compozitorului.

Marcel Pavel a văzut momentul și a comentat: „A fost un gest de prețuire exacerbată. E mai atipic, voia să atragă atenția și văd că a reușit și acum”, a spus artistul, care a fost invitat să cânte la Festivalul Mamaia, dar a refuzat. „Eu am fost invitat de Niki Constantinescu, dar pe urmă s-au format două tabere.

Marcel Pavel: „Mi-a displăcut, am renunțat, au fost controverse”

Mi-a displăcut, am renunțat, au fost controverse, este totuși un lucru bun că s-a gândit cineva să mai organizeze o ediție a festivalului. Nu înțeleg însă de ce s-au ocupat de organizare cei care dețin un post de radio care n-a difuzat niciodată muzică ușoară românească.

Găștile s-au împărțit în două, nu mai este respect față de Festivalul Mamaia. Păi, în loc să investești peste 500.000 de euro, într-o ediție, mai bine băgai banii în Teatrul de vară din Mamaia și-l reparai, să fie o floare, să fie mult mai frumos ca înainte. Festivalul ar trebui să fie în proprietatea statului, nu a unui consiliu județean. Am refuzat. O să cânt când o să fie de bun-simț, nu să se îmbogățească alții pe spatele nostru. A devenit o afacere”, a zis Marcel Pavel pentru Playtech.

Horia Moculescu: „Eu am dorit să fiu pe scenă”

Momentul când Loredana Groza a îngenuncheat l-a uimit pe Horia Moculescu, care, într-un interviu pentru Playtech, a reacționat: „Poate că, da, a vrut să îmi sărute picioarele, nu știu exact. Dar nu am lăsat-o, am ridicat-o, nu am vrut să facă acest gest umilitor”.

Pentru aceeași sursă, el a vorbit și despre apariția lui în cadrul Festivalului de la Mamaia 2023. „Am participat la Festivalul de la Mamaia, nici nu mă prea cunoșteam cu cine m-a invitat ca să susțin un recital, dar nici nu mă prea interesa.

Alții au lipsit, au fost orgolii, inițial au fost alți organizatori, apoi, după licitație, au venit alții, cu alți artiști. Cine a lipsit din orgoliu sau din oricare alt motiv a trădat muzica ușoară românească. Eu am dorit să fiu pe scenă, zeci de ani la rând am reprezentat muzica ușoară românească.

Când să mai vin? Poate că anul viitor nu îl mai prind, nu știe nimeni nici ce se va mai întâmpla mâine. Angela Similea a refuzat să vină pentru că ea nu mai dorește să urce pe scenă, a anunțat asta de mult timp. Eu m-am simțit bine, să știți, au fost trei seri superbe!”, a încheiat el.

