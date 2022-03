Acum două ediții, Cătălin Zmărăndescu a fost deranjat de Marian Drăgulescu, care, la cele mai recente jocuri, nu a adus puncte echipei. „Arunci precum o fetiță”, i-a spus Zmărăndescu lui Drăgulescu, care a fost profund deranjat de aceste cuvinte.

Pe insula, au avut loc câteva discuții aprinse între ei, după care nu și-au mai vorbit. Ulterior, la jocul de comunicare, Marian Drăgulescu a intrat pe traseu, dar nu a adus puncte. Faimoșii au pierdut în fața Războinicilor cu scorul de 10 la 2. Astfel, Cătălin Zmărăndescu a luat foc și a cerut să fie propus spre eliminare, să meargă acasă.

„Asta este ne merităm soarta, la următorul Consiliu votați-mă, eu vreau să plec acasă, m-am săturat să iau bătaie. Nu vreau și nu-mi place, toată viața mea am fost campion, nu vreau să fiu acum ciuca bătăilor. Dacă nu vă focusați… nu mai zic, nu mai fac nimic. Nu vreau scuze. Treziți-vă că ne ducem acasă.

Zmărandescu poate să ducă la 50 de ani meci de meci, dar voi nu puteți? Gândiți-o logic, am 50 de ani, trag cât pot de mine pe traseu. Aș vrea să ies afară din concursul asta, restul poată să spună ce vrea, m-am săturat să pun capul în pământ. Vreau să ies din concurs, nu se mai poate.”, a declarat Faimosul Cătălin Zmărăndescu.

La consiliul de eliminare, Cătălin Zmărăndescu și-a atacat din nou colegii care nu au adus puncte. I-a luat în vizor mai ales pe cei nou veniți, pe Marian Drăgulescu, pe Mari Fica, care nu au adus puncte la ultimul joc. Lor le-a cerut să fie mai atenți, să lupte mai mult pentru puncte.

Imediat, Marian Drăgulescu a reacționat. „Nu sunt întru totul de acord cu ce a zis Cătălin. Nu cred că se mai pune problema că sunt la început, atunci când am venit chiar am câștigat puncte, s-au bucurat, și eu m-am bucurat alături de echipă. Țin minte că au fost și situații când am adus trei puncte atunci când am câștigat și imunitatea alături de echipă. Am fost în exil, iar când m-am întors din exil am avut primul traseu, am adus 2 puncte. Ar trebui să ne susținem la modul: Băi, ai greșit, lasă că vin eu după tine și iau eu punct.

Eu așa văd lucrurile. Contează mult încrederea pe care o ai în tine. Contează luciditatea când ajungi în dreptul țintei, cât de bine te poți focusa. Aici ai nevoie de liniște și de concentrare, nu de panică. (…) Eu mi-aș dori să mă duc cu bucurie să concurez, nu cu panică, cu frică”, a spus antrenorul de gimnastică.

Daniel Pavel, prezentatorul emisiunii, i-a dat din nou cuvântul sportivului. Zmărăndescu l-a criticat din nou pe Drăgulescu. „El încă se învârte într-un cerc al lui și rămâne acolo. Dacă el are impresia că poate să vină la o competiție și nu va fi certat în momentul în care nu are rezultate, probabil așa se întâmplă la el, în sportul lui. La mine, în sportul meu, în momentul în care nu ai rezultate, se dă cu mine de pământ.

Eu așa sunt învățat, în momentul în care nu aduc rezultate să fiu certat, să fiu băgat la colț, să conștientizez cât se poate de repede greșelile mele ca să pot să o iau de la capăt. Alții sunt mai moi, eu ce pot să fac? Fiecare cu felul lui de a fi.”, a încheiat el.

În ediția din 15 martie, Natalia Duminică a fost eliminată de la „Survivor România”. TJ Miles și CRBL au fost salvați de votul publicului.

