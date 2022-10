„Au apărut tot felul de reacții, de la stupide, la Doamne, ferește. În primul rând, nu este treaba nimănui! Cred că de asta am ajuns în punctul în care suntem pentru că, efectiv, oamenii nu se pot concentra pe ei înșiși, pe ce au de făcut ei cu viața și corpul lor”, a declarat Mihai Bendeac pe contul său de Instagram, la secțiunea Instastory.

„Consider că problema majoră pe care o avem nu sunt oamenii care decid că nu vor să aibă copii, ci oamenii care decid să aibă copii, pentru că, după părerea mea, mai bine de jumătate dintre ei nu ar trebui să aibă”, a mai spus Mihai Bendeac.

Și a continuat: „De exemplu, au apărut niște reacții că Delia ar fi influencer al masoneriei mondiale și că de aia nu face copii, promovează ideea de nu face copii ca să ne împuținăm. Voi vă dați seama că oamenii care lansează aceste chestii… mulți dintre ei au copii”.

Când Mihai Bendeac își spunea părerea despre scandalul iscat de declarațiile Deliei, Ilona Brezoianu era prezentă. A avut și ea un mesaj ironic pentru cântăreața care nu vrea copii. „Îi doresc multă sănătate, baftă și să facă un copil frumos, să ne ajute, să ne țină și pe noi, că o ajut eu cu el, să ni-l dea nouă, că o ajutăm noi cu el.

Dacă-l face, pe mine mă face cea mai fericită din lume. Succes îi doresc, multă baftă și să se pună pe treabă că e târziu”, a spus Ilona Brezoianu râzând.

După miile sau chiar zecile de mii de reacții în spațiul public de la vedete sau alte persoane, Delia a făcut noi declarații, a explicat cum de a abordat din nou subiectul de a avea sau nu copii. „Eu vorbesc despre acest subiect de 20 de ani, de când mi se tot pune această întrebare la care răspund mereu cam la fel. Uneori răspund mai ironic, alteori mai în glumă pentru că m-am săturat să răspund la aceeași chestie. Problema acum nu este că nu vreau eu să fac copil, ci problema este reacția oamenilor”, a zis Delia.

„Lumea și-a dat cu părerea, nu am nicio problemă cu asta”

„Trecem peste faptul că nu este normal să mă întrebi așa ceva, dar m-am obișnuit. Mi se pune întrebarea de mai bine de 20 de ani. Nu le-am zis oamenilor că nu este bine să facă copii, am răspuns unei întrebări despre mine. Eu nu vreau să fac copii, simplu! Răspunsul meu a fost pe Tiktok, într-un live, unde mi-a pus cineva o întrebare. Nu a fost o postare în sine pe care am simțit nevoia să o fac. Era în timpul unui live în care vorbeam cu oamenii, pur și simplu. Oamenii au înregistrat și au dat mai departe, iar lumea și-a dat cu părerea, nu am nicio problemă cu asta”, a mai spus vedeta.

„Ceea ce e și mai interesant este că a apărut o femeie care spunea că eu fac parte dintr-o organizație secretă – atât de secretă încât știa și ea – și oamenii din masonerie nu mă lasă să fac copil. Așa spunea femeia aceea. Și mai zicea că eu sunt un influencer al acelei organizații secrete și că, de fapt, eu nu vreau să fac copil pentru că trebuie să promovez ideea că trebuie să fim mai puțini pe planetă. Cât de spălat pe creier să fii? La ce filme proaste te uiți?’, a mai zis cântăreața.

„Cred că ar trebui felicitați oamenii care nu fac copii”

Artista, în vârstă de 40 de ani, este căsătorită din anul 2012 cu Răzvan Munteanu, însă până acum nu au făcut copii. Fanii au insistat mereu cu întrebarea despre copii, astfel că Delia Matache a decis să răspundă încă o dată acestei curiozități. Cântăreața, care face parte din juriul de la „iUmor”, a dezvăluit că nu își dorește urmași.

„De ce nu fac? Nu știu, dar cred că ar trebui felicitați oamenii care nu fac, pentru că toată lumea face, suntem foarte mulți și chiar nu mai avem nevoie să fim foarte mulți. Ne-am atins scopul, ne-am înmulțit destul de mult, e plină planeta de noi. Nu suntem prea simpatici așa, adică facem mult rău, consumăm multă hrană, consumăm foarte multe chestii, facem rău, poluăm.

De ce să fac? Încă unul? Nu, frate. Lasă să nu fie, nu stau eu bine fără stres și fără obligații? Nu plec eu de acasă când vreau și mă întorc când vrea inimioara mea? Nu fac eu în viața asta ce vreau eu? Ba da! Deci, vrei complicații? Fă un copil!”, a transmis vedeta pe rețelele de socializare.

