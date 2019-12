De Daria Maria Diaconu,

„Sunt recunoscător pentru un sezon de Vocea României care mi-a dat ocazia să lucrez cu niște voci extraordinare. Am avut poate cea mai puternică echipă din toate sezoanele.

Știu, am mai spus asta, dar a fost o mare bucurie să lucrez cu toți concurenții mei. Sper că am creat niște momente pe care n-o să le uitați ușor, chiar dacă asta a însemnat și multe reproșuri pentru anumite decizii dificile.



Dragoș, ai fost senzațional. Meriți din plin trofeul ăsta.

Iar dumneavoastră, stimați telespectatori ?, vă foarte mulțumim!

4 out of 6. Not bad! ????”, a notat Tudor Chirilă pe contul său de socializare.

Dragoș Moldovan a câștigat Vocea României 2019. Pe locul 2 s-a clasat Andi Țolea (echipa Smiley). Podiumul a fost completat de Jasmina Răsădean (echipa Irina Rimes). Pe ultimul loc s-a clasat Elena Bozian (echipa Horia Brenciu).

Tudor Chirilă a obținut al patrulea succes ca antrenor, după Tiberiu Albu (2014), Cristina Bălan (2015) și Teodora Buciu (2016).

