Vedeta TV a răspuns ferm celor care i-au criticat atitudinea din emisiune, explicând că temperamentul său vulcanic și competitivitatea sunt trăsături pe care și le asumă pe deplin.

Mirela Vaida a început prin a împărtăși cu comunitatea sa câteva imagini din concediu, menționând că se bucură de un cadru relaxant alături de soț și de cei trei copii.

„Suntem în vacanță în Tenerife, în Spania. Suntem într-un golf unde apa oceanului este atât de clară și nisipul este atât de fin și sunt foarte mulți oameni cu copii mici. Adică fix cum îmi place mie. Ai mei sunt numai în apă, iar noi stăm și îi păzim de pe margine”, a povestit Mirela Vaida pe rețelele de socializare.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Mirela Vaida: „Eu așa sunt, mi-asum”

Vedeta a primit mesaje în urma difuzării primului episod din noul sezon al emisiunii lui Nea Mărin, proiect filmat în urmă cu un an. Prezentatoarea TV nu a ezitat să le răspundă direct celor care au criticat-o pentru felul în care a reacționat pe parcursul filmărilor.

„Aseară s-a difuzat primul episod din ediția cu Nea Mărin (…). Mi-au scris unii, din aceștia care își pun icoane la poza de profil, că sunt isterică. Da, sunt isterică! Păi da, eu așa sunt. Dar nu e ca și cum nu știu și nu-mi asum asta, ba mi-asum. Păi eu țip, mă enervez, sunt super competitivă, sunt super bătăioasă și nu-mi place să pierd. Voi ziceți că eu sunt isterică și că v-ați săturat de urletele mele în trei zile de Nea Mărin? Păi voi nu știți ce am făcut în Asia Express! Păi stați un pic, nu mă cunoașteți!?”, a încheiat vedeta pe un ton ironic.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE