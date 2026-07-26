Oana Roman și-a schimbat radical opinia despre Selly după ce a vizitat Nibiru, noul proiect inaugurat în Costinești. Vedeta, care în trecut l-a criticat în repetate rânduri pe influencer, a declarat că este impresionată de investiția realizată și a spus public că își retrage afirmațiile făcute în urmă cu câțiva ani.

Oana Roman în costum de baieIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 19

Oana Roman și-a schimbat părerea despre Selly după vizita la Nibiru

Numele lui Selly se află din nou în atenția publicului după inaugurarea proiectului Nibiru din Costinești. În ultimele zile, numeroase persoane publice și creatori de conținut au vizitat noua locație și au vorbit despre experiența avută acolo. Printre cei care au trecut pragul stațiunii se numără și Oana Roman, care a mărturisit că proiectul a depășit toate așteptările sale.

Vedeta a publicat un videoclip pe Instagram în care a vorbit despre impresiile pe care i le-a lăsat investiția realizată de Selly.

„Știu că poate nu credeți, dar am venit la Nibiru. Ce este aici nu vă pot descrie în cuvinte. Ce am văzut aici eu nu am crezut că poate să fie adevărat. Sincer, fabulos. Deci este un oraș construit în câteva luni. Efectiv, fabulos. Nu mă puteți acuza că am pile sau că m-a pus cineva să spun asta, dar… fabulos. Pot chiar să spun că îmi retrag cuvintele și că îmi pare rău că am avut un conflict cu Selly, dar ce a făcut băiatul ăsta aici… Bravo, bravo, felicitări!”, a transmis Oana Roman.

Conflictul dintre Oana Roman și Selly a început în urmă cu trei ani

Declarațiile actuale vin după o perioadă în care Oana Roman l-a criticat în mod repetat pe Selly. În urmă cu trei ani, vedeta susținea că influencerul nu avea suficientă experiență pentru a-și exprima opiniile despre teme importante, în special despre sistemul de educație din România. Totodată, spunea că este deranjată de faptul că mulți tineri îl consideră un model.

„Și apropo de asta, pe mine băiețașul ăsta (n.r. – Selly) mă scoate din minți efectiv, pentru că de fiecare dată când există un subiect, o dezbatere publică, se trezește el să-și dea cu părerea. În această situație își dă el cu părerea despre educație, acest băiat care a recunoscut singur că nu a citit niciun fel de literatură în viața lui, că n-a făcut prea multă școală și că este foarte cumpătat cheltuind 20.000 de euro pe lună.

Da, educația este un set de valori care vine din partea adulților către tineri, dar este și responsabilitatea publică a societății. Degeaba ești educat cum trebuie acasă și la școală, dacă trăiești într-o societate absolut distrusă, cum este cea în care trăim acum”, declara atunci Oana Roman pe Instagram.

Oana Roman l-a criticat pe Selly și după Beach, please!

Schimbul de replici nu s-a oprit atunci. În 2024, Oana Roman l-a criticat din nou pe Selly după ce organizatorul festivalului Beach, Please! l-a invitat pe Andrew Tate pe scenă. Vedeta i-a transmis atunci un mesaj public în care a condamnat decizia.

„Puberule, ai zis de mine că nu sunt un exemplu pentru societate. Dar tu ești? Când încurajezi drogurile pe scenă și «artiști» care vorbesc ceva de nereprodus, și lași pe scenă unul care bate și vinde femei, cercetat penal… Tu ești exemplu? Unde e educația aia despre care tot băteai apa în piuă? Așa cum zice Oreste, ceea ce faci este diabolic. Tu ești exemplu, da? Bravo!”, a scris Oana Roman pe internet.

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