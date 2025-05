Oana Roman a vorbit deschis despre relația dintre fiica ei, Isabela, și fostul ei soț, Marius Elisei, comentând despre întâlnirile rare dintre aceștia. De-a lungul timpului, vedeta a subliniat în repetate rânduri faptul că, după separarea de Marius, legătura dintre el și fiica lor s-a deteriorat, iar întâlnirile au devenit tot mai puține.

Ce spune Oana Roman despre întâlnirea dintre Marius Elisei și fiica lor

Recent, paparazzii Spynews.ro au surprins imagini cu Marius Elisei și Isabela împreună, la o plimbare și la mall, ceea ce a stârnit o reacție din partea Oanei Roman. La un eveniment monden, aceasta a comentat aceste imagini, mărturisind că astfel de momente sunt foarte rare și că întâlnirile dintre tată și fiică au loc doar de câteva ori pe an.

„Au fost la o plimbare care a durat fix o oră și jumătate. A fost a doua întâlnire a lor din acest an, s-au mai văzut o dată după ziua ei, undeva pe 24-25 februarie, tot pentru o oră și jumătate. Așadar, cele două întâlniri din acest an au fost de o oră și jumătate fiecare. Probabil va mai fi una peste vreo trei luni și încă una la final de an. Cam asta e succesiunea: 3-4 întâlniri pe an, de maximum o oră și jumătate, două, nimic mai mult. Mă mir că fix în ziua în care s-a întâlnit cu ea, a doua oară în acest an, din cele 3-4 dăți maxime în care se văd, paparazzii au fost chiar acolo. Mi se pare foarte ciudat, dar asta e”, a spus Oana Roman pentru Spynews.ro.

Și a continuat: „Ideea e că nu petrece mult timp cu el, din păcate, chiar dacă, prin această mișcare, s-a dorit să se arate că există grijă și timp petrecut împreună. Nu e chiar așa”.

Oana Roman nu o întreabă pe Isabela despre tatăl ei

În privința discuțiilor cu Isabela despre aceste întâlniri, Oana a clarificat că nu obișnuiește să intre în detalii. „Nu o întreb. Niciodată nu mă bag. Doar îi spun că îmi pare bine că se vede cu tati. Eu îmi doresc ca ea să se vadă cu el și să petreacă timp, dar niciodată nu o trag de limbă, nu îi pun întrebări, pentru că știu că nu s-ar simți confortabil și nu mi se pare normal să fac lucrul acesta”, a mai spus Oana Roman.

Oana Roman și Marius Elisei s-au separat definitiv după o perioadă de scurtă împăcare, iar vedeta a explicat că relația cu fostul soț nu mai îi aducea deloc bine, motiv pentru care au ales să meargă fiecare pe drumul său. În prezent, Marius Elisei are o nouă iubită, dar, așa cum a recunoscut Oana, timpul petrecut cu fiica lor, Isabela, este din ce în ce mai limitat. Deși fiica lor este afectată de aceste întâlniri rare cu tatăl ei, Oana speră ca lucrurile să se îmbunătățească în viitor.

