„Am citit în ultima vreme multe comentarii referitoare la momentele de sensibilitate ale lui Marian și la dorul lui imens de copii. Mesajul multora este același: „De ce se plânge? Știa unde se duce, știa că va fi greu.”

​Ca soție și mamă, simt nevoia să răspund acestui argument care mi se pare, sincer, de o superficialitate dureroasă.

​Da, Marian știa unde se duce. A studiat formatul, a acceptat provocarea. Dar există o diferență colosală între a accepta rațional o distanță și a o trăi cu stomacul gol, fără somn și sub o presiune psihică imensă.

Să crezi că poți „anticipa” dorul de casă e ca și cum ai crede că, dacă citești despre frig, nu o să mai tremuri când ajungi la Polul Nord.

​În viziunea unora, un „supraviețuitor” ar trebui să fie un bloc de piatră. Eu cred contrariul. Cel mai mare curaj la Survivor nu e să ascunzi ceea ce simți ca să pari „dur”, ci să ai tăria să fii vulnerabil în fața unei țări întregi. Vulnerabilitatea nu e slăbiciune.

Faptul că plânge de dorul copiilor nu îl face mai puțin luptător, ci îl face un tată extraordinar. Acele lacrimi sunt, de fapt, combustibilul lui.

​Lumea îi reproșează că „se plânge”. Eu îi mulțumesc că le arată copiilor noștri că e în regulă să îți fie dor, că e uman să suferi după cei dragi și că dragostea pentru familie este singura ancoră reală atunci când totul în jurul tău se prăbușește.

Survivor nu e doar despre trasee și imunitate, e despre cât de mult din tine rămâne întreg atunci când ești privat de tot. Iar Marian a ales să rămână om.

​Sunt mândră de el tocmai pentru că nu și-a lăsat inima la aeroport. Te așteptăm acasă, dar doar după ce vei arăta tuturor că dorul nu te doboară, ci te ridică!”, a scris soția lui marian Godină pe contul de socializare.