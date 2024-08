Din mariajul cu Tiberiu Dumitrescu, Anamaria Prodan are două fete, pe Rebecca Dumitrescu și pe Sarah. De data aceasta, fiica Rebecca a atras atenția, căci a fost invitată în podcastul mamei sale, unde a recunoscut că a fost marcată de divorțul mamei de Laurențiu Reghecampf.

Ea și sora ei au crescut de mici alături de acesta și îl considerau tatăl lor. Erau atașate de el, însă după despărțire nu au mai ținut legătura cu el. Rebecca Dumitrescu a văzut ca fiind perfectă relația dintre mama ei și Laurențiu Reghecampf, astfel că a trăit o mare dezamăgire când a aflat că lucrurile nu stau în acest fel. De asemenea, fiica Anamariei Prodan a spus că acum este mult mai atentă la persoanele cu care interacționează, mai ales când vine vorba despre relațiile amoroase, scrie Spynews.

„Da, de aceea nici nu mă grăbesc să găsesc pe cineva. Cât s-a întâmplat tot, cel puțin eu, mă uitam la voi ca perfect și nu era. Când am aflat că nu era totul perfect, am stat și m-am gândit, ok, dacă nici asta, ce?”, a declarat Rebecca Dumitrescu, în podcastul Anamariei Prodan.

Rebecca Dumitrescu, mândră de mama ei

Zilele trecute, Rebecca Dumitrescu a avut un mesaj special pentru mama ei. „Mama – ne-ai pus pe toți înainte de orice și de doi ani nu trece o zi fără să nu mă gândesc prin ce treci. Nu o să înțeleg niciodată cum o persoană pe care am iubit-o se poate comporta ca cel mai mare dușman al tău și cum poate să trăiască să știe prin ce ne pune pe toți – «copiii lui».

Tot ce pot spune este că ești cea mai bună mamă pe care oricine o poate cere. Sper ca toată lumea să aibă o mamă ca tine și să fie iubiți așa cum ne iubești tu pe noi. Nimeni să nu aibă un tată sau soț cum este el”, a scris Rebecca Dumitrescu, pe Instagram.

De ce nu a divorțat încă Anamaria Prodan

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-au separat în urmă cu aproape trei ani, însă divorțul oficial nu a fost încă finalizat. În acest timp, ambii și-au refăcut viețile, antrenorul fiind într-o relație cu Corina Caciuc, iar impresara, alături de Ronald Gavril. Invitată recent în podcastul lui Teo Trandafir, Anamaria Prodan a dezvăluit motivele pentru care nu a divorțat încă de Reghecampf.

„E întreruptă această liniște și fericire a noastră de niște procese pe care le intentează Reghe, amanta lui Reghe, circuri, care mă derajează pe secundă, când primesc citația. «Sunt prizonier în această căsnicie», avem 10 cuvinte, le-am spus perfect. Alo, cine te ține? De ce nu vii la notar?”, a spus Anamaria Prodan, care a precizat că ea și Laurențiu Reghecampf încă nu au divorțat.

Impresara a explicat că, deși Laurențiu Reghecampf a depus actele de divorț în 2021, procesul nu s-a finalizat deoarece el nu s-a prezentat la termenele de judecată.

