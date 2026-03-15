Nicu Grigore, fost concurent Survivor, este extrem de implicat în viața fiicei Bellei Santiago și o iubește pe aceasta ca pe propriul copil. Cu toate astea, bărbatul se impune, motiv pentru care fata are de respectat câteva reguli pentru ca liucrurile să funcționeze cum trebuie în familie.

Fata locuiește în România, din anul 2019, iar Nicu Grigore s-a implicat foarte mult în educația și creșterea acesteia.

„Era Mougli. Avea instictul de supraviețuire. Nefiind maică-sa acolo și fiind numai cu bunica, ea făcea doar ce își dorea. Nu exista o regulă. Ea era foarte independentă. Atunci când am căzut de acord cu Bella că pot să mă implic și eu, am început să impunem niște reguli. Pentru unii din afară poate părea o chestie ciudată, spre exemplu, că îi spuneam să îmi ceară, când are nevoie de ceva și să nu mai ia ea”, a povestit Nicu Grigore, în cadrul unui podcast.

„Făceam chestia asta tocmai pentru că voiam să interacționeze cu noi și când va avea nevoie de ceva să ne ceară ajutorul, nu să se ducă singură, cine știe pe unde și cine știe ce să facă. Adică, să știe că e cineva acolo”, a adăugat soțul Bellei Santiago.

Recent, în cadrul unei ediții Survivor România 2026 de la Antena 1, Nicu Grigore a revenit de la medic direct la Consiliul Tribal, pentru a anunța oficial că drumul lui se va opri în competiție ca urmare a problemelor medicale cauzate de căzătura de la duelul trecut. După doar câteva zile acesta a revenit în România.

