Regula pe care Pavel Bartoș o respectă în familia lui. „Am învățat de la cei bătrâni asta. Sebastian Papaiani îmi spunea”

Întrebat cum reușește să se împartă între familie și proiectele sale, actorul a vorbit despre cum gestionează situația cu soția și cele trei fetele ale lor.

„În familia mea, noi nu ne culcăm supărați seara. Am învățat de la cei bătrâni asta. Dacă avem ceva, ne spunem. Sebastian Papaiani îmi spunea “nu te culca niciodată supărat seara că s-ar putea să nu ai cui să-i ceri iertare. Și să-ți pară rău”.

E și mai rău să te culci supărat pentru că a doua zi se încarcă și mai mult, te enervezi. S-ar putea doar cu o vorbă sau cu o îmbrățisare, în seara aia, să se rezolve totul”, a declarat Pavel Bartoș pentru Cancan.

„Atunci când este un proiect cumva înțelegem toți. Și îl menajăm pe cel care este implicat. Am mare noroc cu familia mea care mă înțelege. De fapt ei, cei din familie, vin cu surplusul în această perioadă. De multe ori mă surprind ei pe mine că au grijă de mine.

Cumva noi am învățat, așa, în timp, să avem grijă unii de alții. Când unul are mai multă nevoie, atunci restul fac în așa fel încât îl sprijină total pe acel om din familie. Așadar, am mare noroc cu ei”, a mai spus Pavel Bartoș pentru sursa citată.

Citeşte şi:

Disperare pe aeroportul din Kabul. Cel puțin 5 morți, după ce mii de oameni s-au îmbulzit să prindă un loc într-un avion

Scăpat în cazul HexiPharma, asociatul lui Condrea este condamnat în primă instanță în alt dosar de evaziune fiscală, la indigo

„Legea nu prevede ca polițistul să păzească victima 24 din 24”. Răspunsul Poliției după ce o femeie e bătută repetat de soț

PARTENERI - GSP.RO Directoarea circuitului Spa-Francorchamps a fost ucisă de soțul ei. Drama ar fi avut loc la miezul nopţii, în casa familiei

Playtech.ro CE TRAGEDIE pentru Mădălin Ionescu. Anunțul CUTREMURĂTOR

Observatornews.ro Barmaniță de 27 de ani, găsită moartă după ce a fost răpită din fața casei, în SUA. Mariam a apucat să sune la poliție, însă a fost în zadar

HOROSCOP Horoscop 16 august 2021. Capricornii încep o perioadă favorabilă în care vor apărea situații care îi pun în valoare

Știrileprotv.ro VIDEO. Momentul în care talibanii intră în capitala Afganistanului

Telekomsport FOTO! S-a întors de la Jocurile Olimpice şi a fost desfigurat cu bătaia. Atenţie, imagini şocante

PUBLICITATE Tot ce trebuie să știi despre colecția-capsulă Irina Schrotter x TEX