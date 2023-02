Regulile la Survivor România 2023 se schimbă. Anunțul făcut de Daniel Pavel: „Miza este mare, iar jocul trece la următorul nivel”

Începând cu ediția din 6 februarie, Războinicii și Faimoșii de la Survivor România 2023 vor participa la două jocuri de imunitate pe săptămână. „Miza este mare, tensiunea crește, iar jocul trece la următorul nivel, când cel mai tare reality show primește și mai multă adrenalină. De acum, ai și mai mult spectacol!”, a anunțat Daniel Pavel.

Și a continuat: „De săptămâna viitoare, trebuie să arătați zi de zi că aveți ce trebuie ca să rămâneți în concurs, să vă adaptați imprevizibilului la fiecare pas și să luptați de două ori pentru imunitate. Astfel, luni avem un joc de imunitate și un consiliu.

Marți, din nou jocul de imunitate, urmat de un al doilea consiliu de nominalizare, iar miercuri vedem cine rămâne pe insulă și cine pleacă acasă”.

„Poftim? Cum adică?”, s-au întrebat în șoaptă concurenții din echipa Faimoșilor la Survivor România 2023.

Doi Faimoși au fost eliminați de la Survivor România 2023 în aceeași ediție

Aseară, Daniel Pavel le-a adus celor două triburi vestea cea mare: au început jocurile pentru Comunicare! Faimoșii și Războinicii au luptat, însă dacă primii au dat senzația că nu se regăsesc, cei din urmă au dat tot ce au avut mai bun. Iar asta s-a văzut în scorul final: 10 la 4 și șansa de a primi mesajele familiei pentru cei din tribul albastru.

„Eu lucrez cu emoții, nu cu pumni și greutăți”, a spus DOC la finalul serii, cu un nod în gât care sublinia că nu-și va vedea soția și fetița. Cu această stare au intrat Faimoșii în Consiliul pentru Eliminare, însă acolo s-au confruntat cu noi vești dificile.

„Pentru a te putea recupera în condiții normale de sănătate, părăsești competiția în această seară”, i-a spus Daniel Pavel lui Jorge. Astfel, cunoscutul artist s-a văzut nevoit să-și ia la revedere de la cei care i-au fost colegi, nu înainte de a spune: „Sunt frustrat. M-am accidentat într-un moment în care Universul m-a avertizat”.

Și a continuat: „Dar sunt fericit. Îmi bate inima acum ca la un maraton. În același timp vreau să vă spun cu mâna pe inimă că am învățat enorm de multe la Survivor. Aș vrea să las deoparte frustrarea și să spun cu inima deschisă că mă simt un om mult mai bogat. (…) De la fiecare în parte am învățat câte ceva. De la Remus am învățat să accept mult mai repede lucrurile care vin spre mine. Am învățat de la Kamara că nu doar noi ne educăm copiii, ci și copiii ne educă pe noi.

De la Bianca am învățat să protejăm oamenii pe care îi iubim, de la Ada am învățat să nu uit niciodată de visul meu, să lupt pentru propriul concert la Sala Palatului. (…) De la Carmen am învățat să rămân om și să îmi păstrez caracterul. Ștefi e cea mai mare surpriză, pentru că eu o consider căpitanul echipei, am mare încredere în ea, am învățat că acea flacără a campionului nu o să se stingă niciodată”.

Tribul roșu a mai pierdut un membru până la finalul serii! În urma voturilor celor de acasă, Vica Blochina a fost eliminată. Vizibil emoționată, aceasta a declarat: „Această competiție a fost extrem de grea pentru mine și dacă ar fi fost să rămân, ar fi fost un calvar”.

Astfel, înainte de finalul Consiliului, Daniel Pavel le-a spus tuturor concurenților: „Cel mai tare reality show primește și mai multă adrenalină… De săptămâna viitoare… trebuie să arăți zi de zi că ai ce trebuie să rămâi în concurs! Să lupți de două ori pentru imunitate”

