De curând, în apropierea coastei Santa Barbara, pe iaht, fostul prim-ministru canadian Justin Trudeau a fost surprins într-o ipostază intimă cu celebra cântăreață Katy Perry. Potrivit Page Six, această relație neașteptată ar putea fi răspunsul lui Trudeau la o criză a vârstei mijlocii.

Justin Trudeau a demisionat din funcția de prim-ministru al Canadei în ianuarie, după un deceniu la conducerea țării. Ieșirea sa din funcție a venit la câteva luni după ce soția sa de 18 ani, Sophie Grégoire-Trudeau, a pus capăt relației lor în august 2023.

O sursă din societatea canadiană a declarat pentru sursa citată anterior: „Întâlnirea cu Katy ar putea fi pur și simplu răspunsul lui Justin la mersul la Burning Man. Este un fel de criză a vârstei mijlocii”. Aceeași sursă a adăugat: „Își trăiește din nou viața fără constrângeri. Este liber de legăturile funcției și ale căsniciei sale”.

Relația cu Katy Perry

Trudeau și Perry au fost văzuți pentru prima dată împreună la o cină în Montreal în iulie. Ceea ce a început ca o aventură ar putea fi benefic pentru amândoi, potrivit unui insider citat de Page Six: „Amândoi au nevoie de un impuls și ar putea fi ceva benefic reciproc”.

Laura Codruța Kövesi: „Nimeni din România nu ne sesizează legat de neregulile din Portul Constanța, dar vă promit că o să ajungem și acolo”
Recomandări
Laura Codruța Kövesi: „Nimeni din România nu ne sesizează legat de neregulile din Portul Constanța, dar vă promit că o să ajungem și acolo”

Surse apropiate cuplului au menționat că cei doi au prieteni comuni de profil înalt, inclusiv fondatorul Amazon, Jeff Bezos, și soția sa, Lauren Sánchez. Cu toate acestea, sursele au precizat că familia Bezos nu i-a prezentat pe cei doi.

Un prieten al lui Trudeau a descris acest moment ca fiind „o mare eliberare” pentru fostul prim-ministru, după ce și-a petrecut o mare parte din anii 40 „încorsetat de îndatoririle sale”. Sursa din societatea canadiană a adăugat: „Nu cred că cineva care îl cunoaște s-ar mira că Justin ar ieși cu cineva celebru. Este în ADN-ul lui. Este în firea lui să facă asta”.

Tatăl lui Justin, fostul prim-ministru canadian Pierre Trudeau, a fost cunoscut pentru relațiile sale cu femei celebre, precum Barbra Streisand și Kim Cattrall.

Katy Perry și fostul premier canadian Justin Trudeau par să fi dus zvonurile despre o posibilă relație la un nou nivelIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 6

Katy Perry și viața personală

Perry, care va împlini 41 de ani pe 25 octombrie, a anunțat despărțirea de Orlando Bloom, tatăl fiicei sale Daisy, în iulie. Luni, cântăreața a făcut o aluzie jucăușă la fotografiile paparazzi cu ea și Trudeau pe iaht. Într-un concert recent, când un fan i-a cerut mâna, Perry a glumit: „Nimic de mirare că mă îndrăgostesc tot timpul de englezi -, dar nu mai mult. Știi, ar fi trebuit să mă întrebi cu aproximativ 48 de ore în urmă”.

Surse apropiate lui Perry au declarat că aceasta este dornică de distracție după un an dificil, care a inclus despărțirea de Bloom și critici pentru o scurtă călătorie în spațiu alături de Sánchez și Gayle King în aprilie.

Reacția fostei soții a lui Trudeau

Întrebată cum se simte probabil fosta soție a lui Trudeau în legătură cu noua sa relație, sursa din societatea canadiană a spus că Sophie este „amuzată” de fotografii. „Cu ani în urmă, Justin a participat la un meci de box împotriva [Senatorului Patrick Brazeau] și a câștigat. Sophia putea fi văzută deasupra lui spunându-i: «Fii umil, fii umil»”, a relatat sursa. „Ea a fost întotdeauna «Jiminy Cricket» deasupra umărului său… știe cu cine s-a căsătorit”.

Luni, Trudeau și Sophie s-au reunit pentru Ziua Recunoștinței canadiană, iar ea a postat o fotografie cu ei și cel mai mic fiu al lor, Hadrian, în vârstă de 11 ani. Într-o altă postare, Sophie a comentat: „Nimic din ceea ce iubim nu este menit să fie păstrat pentru totdeauna. Oamenii, locurile, momentele – toate sunt menite să fie trăite, nu posedate”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Vladimir Putin luptă pentru viața lui, spune ministrul de externe al Estoniei: „Face exact ceea ce a făcut Stalin”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Răsturnare de situație în cazul mamei de 35 de ani, care a murit după ce a fost lovită pe trecerea de pietoni: „Şoferul în vârstă de 20 de ani...". Ce tocmai s-a aflat schimbă tot ce se știa. Absolut toată lumea a reacționat când a văzut așa ceva
Viva.ro
Răsturnare de situație în cazul mamei de 35 de ani, care a murit după ce a fost lovită pe trecerea de pietoni: „Şoferul în vârstă de 20 de ani...". Ce tocmai s-a aflat schimbă tot ce se știa. Absolut toată lumea a reacționat când a văzut așa ceva
„E o nenorocire” Poliția, acasă la Adriana Bahmuțeanu, în miezul nopții, la doar câteva săptămâni de când s-a măritat cu George Restivan. Ce s-a întâmplat. „Scandaluri, beții”
Unica.ro
„E o nenorocire” Poliția, acasă la Adriana Bahmuțeanu, în miezul nopții, la doar câteva săptămâni de când s-a măritat cu George Restivan. Ce s-a întâmplat. „Scandaluri, beții”
Cum a ales Carmen Grebenișan prenumele Kadri pentru băiețelul ei „Încă de când am rămas însărcinată…”
Elle.ro
Cum a ales Carmen Grebenișan prenumele Kadri pentru băiețelul ei „Încă de când am rămas însărcinată…”
gsp
O nouă prezentatoare TV a știrilor de sport din România: „Acum am ocazia să îmbin această pasiune cu profesia mea”
GSP.RO
O nouă prezentatoare TV a știrilor de sport din România: „Acum am ocazia să îmbin această pasiune cu profesia mea”
Prima mașină electrică 100% românească este mai ieftină decât Dacia Duster » Bateriile sunt fabricate la Craiova!
GSP.RO
Prima mașină electrică 100% românească este mai ieftină decât Dacia Duster » Bateriile sunt fabricate la Craiova!
Parteneri
Ultima oră! Au anunțat acum 5 minute! Cel mai cunoscut prezentator TV din România, concediat în direct! L-au dat afară fără să clipească! Lovitură grea pentru un nume greu
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Au anunțat acum 5 minute! Cel mai cunoscut prezentator TV din România, concediat în direct! L-au dat afară fără să clipească! Lovitură grea pentru un nume greu
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Avantaje.ro
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Mădălina Ghenea, magnet pentru priviri! Imagini incendiare în lenjerie galbenă și momente rare cu fiica sa Charlotte, dezvăluite pe Instagram
Tvmania.ro
Mădălina Ghenea, magnet pentru priviri! Imagini incendiare în lenjerie galbenă și momente rare cu fiica sa Charlotte, dezvăluite pe Instagram

Alte știri

Casa negustorului Dimitrie Petrescu a fost cumpărată cu 1,7 milioane de euro. Care sunt planurile cu clădirea istorică
Știri România 13:39
Casa negustorului Dimitrie Petrescu a fost cumpărată cu 1,7 milioane de euro. Care sunt planurile cu clădirea istorică
Diana Buzoianu, în control la Sinteşti: „Cei care ne otrăvesc de ani de zile trebuie să suporte consecințele” 
Știri România 13:34
Diana Buzoianu, în control la Sinteşti: „Cei care ne otrăvesc de ani de zile trebuie să suporte consecințele” 
Parteneri
Taxa absurdă care crește cu 1.350% peste noapte și provoacă o nouă anomalie în România. Expert în fiscalitate: „Cred că au greșit legea”
Adevarul.ro
Taxa absurdă care crește cu 1.350% peste noapte și provoacă o nouă anomalie în România. Expert în fiscalitate: „Cred că au greșit legea”
A ratat calificarea la Mondial și e pe făraș de la FCSB! Reacția lui Gigi Becali. Exclusiv
Fanatik.ro
A ratat calificarea la Mondial și e pe făraș de la FCSB! Reacția lui Gigi Becali. Exclusiv
Salarii de până la 12.000 de lei pentru tineri. Ce meserii sunt profitabile astăzi
Financiarul.ro
Salarii de până la 12.000 de lei pentru tineri. Ce meserii sunt profitabile astăzi
Superliga.ro (P)
Victor Dican: Cu domnul Hagi nu prea ai tu multe de spus, doar asculți
Victor Dican: Cu domnul Hagi nu prea ai tu multe de spus, doar asculți
Samuel Teles, de pe Estádio do Dragão pe Oblemenco
Samuel Teles, de pe Estádio do Dragão pe Oblemenco
Parteneri
Mare bucurie pentru vedeta noastră! A născut al treilea copil și a dezvăluit prima imagine cu bebelușul: „Am reușit…”
Elle.ro
Mare bucurie pentru vedeta noastră! A născut al treilea copil și a dezvăluit prima imagine cu bebelușul: „Am reușit…”
Operațiile estetice l-au schimbat și pe el. Fernando Colunga, actorul din "Esmeralda", e de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate la aproape 60 de ani / FOTO
Unica.ro
Operațiile estetice l-au schimbat și pe el. Fernando Colunga, actorul din "Esmeralda", e de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate la aproape 60 de ani / FOTO
A avut loc întâlnirea de gradul zero, după multe scandaluri! Complet neașteptat ce i-au putut spune copiii lui Alin Oprea în momentul în care s-au văzut după 5 ani
Viva.ro
A avut loc întâlnirea de gradul zero, după multe scandaluri! Complet neașteptat ce i-au putut spune copiii lui Alin Oprea în momentul în care s-au văzut după 5 ani

Monden

Reacția unui prezentator de la Euronews când s-a trezit cu Nadia Comăneci în direct peste el: „Ultimul lucru pe care îl fac”
Stiri Mondene 14:45
Reacția unui prezentator de la Euronews când s-a trezit cu Nadia Comăneci în direct peste el: „Ultimul lucru pe care îl fac”
Relația lui Justin Trudeau cu Katy Perry e o „criză de vârstă mijlocie”. Noi dezvăluiri despre idila fostului prim-ministru canadian cu artista
Stiri Mondene 14:23
Relația lui Justin Trudeau cu Katy Perry e o „criză de vârstă mijlocie”. Noi dezvăluiri despre idila fostului prim-ministru canadian cu artista
Parteneri
Emily Burghelea, mărturii emoționante despre nașterea fulger a celui de-al treilea copil: „Am fost la un pas să nasc în lift”
TVMania.ro
Emily Burghelea, mărturii emoționante despre nașterea fulger a celui de-al treilea copil: „Am fost la un pas să nasc în lift”
Când trebuie puse cauciucurile de iarnă la maşină. Prețurile au crescut, un set costă cel puţin 2.000 de lei
ObservatorNews.ro
Când trebuie puse cauciucurile de iarnă la maşină. Prețurile au crescut, un set costă cel puţin 2.000 de lei
Calina și Catinca, ironii și replici dure după ce Oana Roman le-a interzis să-i mai folosească numele: „Suntem o familie, nu trebuie să fim sălbatici unii cu ceilalți”
Libertateapentrufemei.ro
Calina și Catinca, ironii și replici dure după ce Oana Roman le-a interzis să-i mai folosească numele: „Suntem o familie, nu trebuie să fim sălbatici unii cu ceilalți”
Parteneri
„Domnule Băluță, patinoarul nu e frigider!” Spectatorii, cu căciuli și mănuși la meci, ieșeau afară ca să se încălzească
GSP.ro
„Domnule Băluță, patinoarul nu e frigider!” Spectatorii, cu căciuli și mănuși la meci, ieșeau afară ca să se încălzească
Influencerița cu peste 800.000 de urmăritori vrea să-și micșoreze sânii, dar portarul de 36 de ani n-o lasă
GSP.ro
Influencerița cu peste 800.000 de urmăritori vrea să-și micșoreze sânii, dar portarul de 36 de ani n-o lasă
Parteneri
A fost adoptată Legea Prosumatorilor: Românii pot folosi energia produsă acasă pentru alte locuințe
Mediafax.ro
A fost adoptată Legea Prosumatorilor: Românii pot folosi energia produsă acasă pentru alte locuințe
Mămica de 34 de ani a murit a doua zi după nașterea acasă, cu puțin timp înainte ca bebelușul să o însoțească la ceruri
StirileKanalD.ro
Mămica de 34 de ani a murit a doua zi după nașterea acasă, cu puțin timp înainte ca bebelușul să o însoțească la ceruri
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
Wowbiz.ro
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
Promo
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Advertorial
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Wowbiz.ro
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Povestea tristă a Elenei, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în timp ce era cu fetița de doar 2 ani. Dezvăluiri cutremurătoare făcute de o prietenă a victimei
Redactia.ro
Povestea tristă a Elenei, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în timp ce era cu fetița de doar 2 ani. Dezvăluiri cutremurătoare făcute de o prietenă a victimei
BREAKING NEWS! A MURIT preotul Ciprian Necula!
KanalD.ro
BREAKING NEWS! A MURIT preotul Ciprian Necula!

Politic

PSD a părăsit ședința coaliției înaintea subiectului alegerilor la Primăria Capitalei. Kelemen Hunor: „Nici cu ei nu luam o decizie”. Bolojan a tăcut - SURSE
Exclusiv
Politică 14 oct.
PSD a părăsit ședința coaliției înaintea subiectului alegerilor la Primăria Capitalei. Kelemen Hunor: „Nici cu ei nu luam o decizie”. Bolojan a tăcut – SURSE
Olguța Vasilescu amenință cu ruperea coaliției: „Dacă Bolojan va accepta și propunerile PSD, va rămâne premier”
Politică 14 oct.
Olguța Vasilescu amenință cu ruperea coaliției: „Dacă Bolojan va accepta și propunerile PSD, va rămâne premier”
Parteneri
Kievul ar putea fi noul Silicon Valley. Un fond european de 50 de milioane de euro sprijină startup-urile ucrainene
Spotmedia.ro
Kievul ar putea fi noul Silicon Valley. Un fond european de 50 de milioane de euro sprijină startup-urile ucrainene
Cine este deținutul-hacker care a reușit să spargă baza de date a penitenciarelor? ”Face parte din mafia italiană cibernetică”
Fanatik.ro
Cine este deținutul-hacker care a reușit să spargă baza de date a penitenciarelor? ”Face parte din mafia italiană cibernetică”
Elevii se tem că inteligența artificială le afectează capacitatea de a învăța. Unul din patru adolescenți spune că AI „face totul prea ușor”
Spotmedia.ro
Elevii se tem că inteligența artificială le afectează capacitatea de a învăța. Unul din patru adolescenți spune că AI „face totul prea ușor”