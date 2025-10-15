De curând, în apropierea coastei Santa Barbara, pe iaht, fostul prim-ministru canadian Justin Trudeau a fost surprins într-o ipostază intimă cu celebra cântăreață Katy Perry. Potrivit Page Six, această relație neașteptată ar putea fi răspunsul lui Trudeau la o criză a vârstei mijlocii.

Justin Trudeau a demisionat din funcția de prim-ministru al Canadei în ianuarie, după un deceniu la conducerea țării. Ieșirea sa din funcție a venit la câteva luni după ce soția sa de 18 ani, Sophie Grégoire-Trudeau, a pus capăt relației lor în august 2023.

O sursă din societatea canadiană a declarat pentru sursa citată anterior: „Întâlnirea cu Katy ar putea fi pur și simplu răspunsul lui Justin la mersul la Burning Man. Este un fel de criză a vârstei mijlocii”. Aceeași sursă a adăugat: „Își trăiește din nou viața fără constrângeri. Este liber de legăturile funcției și ale căsniciei sale”.

Relația cu Katy Perry

Trudeau și Perry au fost văzuți pentru prima dată împreună la o cină în Montreal în iulie. Ceea ce a început ca o aventură ar putea fi benefic pentru amândoi, potrivit unui insider citat de Page Six: „Amândoi au nevoie de un impuls și ar putea fi ceva benefic reciproc”.

Surse apropiate cuplului au menționat că cei doi au prieteni comuni de profil înalt, inclusiv fondatorul Amazon, Jeff Bezos, și soția sa, Lauren Sánchez. Cu toate acestea, sursele au precizat că familia Bezos nu i-a prezentat pe cei doi.

Un prieten al lui Trudeau a descris acest moment ca fiind „o mare eliberare” pentru fostul prim-ministru, după ce și-a petrecut o mare parte din anii 40 „încorsetat de îndatoririle sale”. Sursa din societatea canadiană a adăugat: „Nu cred că cineva care îl cunoaște s-ar mira că Justin ar ieși cu cineva celebru. Este în ADN-ul lui. Este în firea lui să facă asta”.

Tatăl lui Justin, fostul prim-ministru canadian Pierre Trudeau, a fost cunoscut pentru relațiile sale cu femei celebre, precum Barbra Streisand și Kim Cattrall.

Katy Perry și viața personală

Perry, care va împlini 41 de ani pe 25 octombrie, a anunțat despărțirea de Orlando Bloom, tatăl fiicei sale Daisy, în iulie. Luni, cântăreața a făcut o aluzie jucăușă la fotografiile paparazzi cu ea și Trudeau pe iaht. Într-un concert recent, când un fan i-a cerut mâna, Perry a glumit: „Nimic de mirare că mă îndrăgostesc tot timpul de englezi -, dar nu mai mult. Știi, ar fi trebuit să mă întrebi cu aproximativ 48 de ore în urmă”.

Surse apropiate lui Perry au declarat că aceasta este dornică de distracție după un an dificil, care a inclus despărțirea de Bloom și critici pentru o scurtă călătorie în spațiu alături de Sánchez și Gayle King în aprilie.

Reacția fostei soții a lui Trudeau

Întrebată cum se simte probabil fosta soție a lui Trudeau în legătură cu noua sa relație, sursa din societatea canadiană a spus că Sophie este „amuzată” de fotografii. „Cu ani în urmă, Justin a participat la un meci de box împotriva [Senatorului Patrick Brazeau] și a câștigat. Sophia putea fi văzută deasupra lui spunându-i: «Fii umil, fii umil»”, a relatat sursa. „Ea a fost întotdeauna «Jiminy Cricket» deasupra umărului său… știe cu cine s-a căsătorit”.

Luni, Trudeau și Sophie s-au reunit pentru Ziua Recunoștinței canadiană, iar ea a postat o fotografie cu ei și cel mai mic fiu al lor, Hadrian, în vârstă de 11 ani. Într-o altă postare, Sophie a comentat: „Nimic din ceea ce iubim nu este menit să fie păstrat pentru totdeauna. Oamenii, locurile, momentele – toate sunt menite să fie trăite, nu posedate”.

